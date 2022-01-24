Вчені назвали овочі, які збільшують ризик раку шлунка

Рак залишається основною причиною смертності людей. Згідно з дослідженням організації по боротьбі з раком World Cancer Research Fund, деякі види овочів збільшують ризик раку шлунка.

Про це повідомляє британське видання Express .

Одним з найдивовижніших відкриттів стало те, що консервовані некрохмалисті овочі можуть збільшити ризик розвитку раку шлунка.

Консервування харчових продуктів можна визначити, як процес обробки, який зупинить або значно сповільнить їх псування. При цьому даний процес збереже їх поживні цінності, текстуру і смак.

Щоб максимально продовжити термін зберігання таких продуктів, їх часто солять і маринують. При цьому вчені вважають, що саме цей процес сприяє розвитку раку шлунка.

Дослідження на тваринах показали, що високі рівні солі змінюють в'язкість слизу, що захищає шлунок, і посилюють утворення N-нітрозосоединений.

Крім того, високе споживання солі може стимулювати розвиток бактерії Helicobacter pylori, яка інфікує різні області шлунка і дванадцятипалої кишки.

Що вважається некрахмалистым овочем?

Овочі можна розділити на групи за індивідуальним вмістом крохмалю.

Приклади некрохмалистих овочів: