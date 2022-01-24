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Вчені назвали овочі, які збільшують ризик раку шлунка

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Понеділок 24 січня 2022 07:02
Вчені назвали овочі, які збільшують ризик раку шлунка Фото: збільшити ризик раку шлунка можуть деякі овочі (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Рак залишається основною причиною смертності людей. Згідно з дослідженням організації по боротьбі з раком World Cancer Research Fund, деякі види овочів збільшують ризик раку шлунка.

Про це повідомляє британське видання Express.

Одним з найдивовижніших відкриттів стало те, що консервовані некрохмалисті овочі можуть збільшити ризик розвитку раку шлунка.

Консервування харчових продуктів можна визначити, як процес обробки, який зупинить або значно сповільнить їх псування. При цьому даний процес збереже їх поживні цінності, текстуру і смак.

Щоб максимально продовжити термін зберігання таких продуктів, їх часто солять і маринують. При цьому вчені вважають, що саме цей процес сприяє розвитку раку шлунка.

Дослідження на тваринах показали, що високі рівні солі змінюють в'язкість слизу, що захищає шлунок, і посилюють утворення N-нітрозосоединений.

Крім того, високе споживання солі може стимулювати розвиток бактерії Helicobacter pylori, яка інфікує різні області шлунка і дванадцятипалої кишки.

Що вважається некрахмалистым овочем?

Овочі можна розділити на групи за індивідуальним вмістом крохмалю.

Приклади некрохмалистих овочів:

  • Морква, буряк, пастернак, ріпа і бруква, а також зелені листові овочі (наприклад, шпинат і салат)
  • Хрестоцвіті овочі (сімейство капустяних, наприклад, бок-чой( пак-чой), брокколі, білокачанна капуста і крес-салат)
  • І цибульні овочі (наприклад, цибуля, часник і цибуля-порей).

Нагадаємо, вчені назвали ознаку в очах, яка сигналізує про ризик передчасної смерті.

Раніше вчені з'ясували, яка група крові найменше схильна до раку.

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