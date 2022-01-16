Ученые выяснили, какая группа крови меньше всего склонна к раку

Ученым удалось выяснить, люди с какой группой крови наименее подвержены онкологическим заболеваниям, а также с какими типами рака коррелирует тот или иной тип крови.

По словам медика, пациенты с первой группой крови 0 (I) наименее предрасположены к онкологии, в частности к раку кожи, легких и яичников.

А вот люди со второй группой крови A (II) на 20% чаще сталкиваются с раком желудка. Пациенты со второй A (II) и четвертой AB (IV) более склоны заболеть раком поджелудочной железы.

Сейчас проводятся дополнительные исследования, направленные на то, чтобы узнать, почему именно эти группы - IV и II в группе риска.

Тем не менее врач подчеркнула, что специалисты пока не обнаружили связи между группой крови и раком толстого кишечника или молочной железы.

Отметим, что согласно выводам ученых только 20% случаев развития рака связаны с генетической предрасположенностью. Остальные же 80% - с образом жизни человека.