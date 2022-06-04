Ученые назвали орган человека, который никогда не стареет

Какой орган не стареет

Немецкие ученые из Дрезденского технического университета обнаружили, что возраст печени не зависит от возраста человека. Все потому, что в ней постоянно происходит обновление клеток, печени всегда менее чем три года.

В частности, именно от регенерации клеток этого органа зависит то, как из человеческого организма будут выводиться все вредные вещества. Во время переработки и выведения токсинов и повреждаются клетки, которые впоследствии восстанавливаются, чтобы продолжать свою работу.

Ученые говорят, что возраст не имеет значения, потому что печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем чуть менее 3 лет.

Это подтвердило исследование образцов тканей печени: постоянное обновление и замена клеток печени позволяют не стареть и поддерживать средний возраст.

Эксперты рассказывают, что не все клетки одинаковы с точки зрения скорости их регенерации: небольшая часть из них может доживать до 10 лет. Это может быть связано с тем, сколько наборов хромосом они несут.

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