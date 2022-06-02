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Эксперт назвала важную привычку, которая поможет избавиться от лишних килограммов

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Четверг 02 июня 2022 20:20
Эксперт назвала важную привычку, которая поможет избавиться от лишних килограммов Какая привычка поможет быстрее похудеть (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно никогда нет идеального времени для того, чтобы привести свое тело в форму. Эксперты назвали полезную привычку, которая поможет похудеть.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Чтобы получить идеальную фигуру, нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Также к комплексу мероприятий стоит добавить полезную утреннюю привычку - завтракать. Она позволит быстрее избавиться от лишних килограммов.

"Полезная привычка для тех, кто хочет похудеть... просто завтракать. Многие люди пропускают завтрак и едят скудный обед, думая, что они "плохие", а это лишь затрудняет похудение. Уже к полудню они проголодаются и будут есть все, что видят, и так продлится до вечера", - отмечает диетолог Ким Роуз.

Сбалансированный ежедневный завтрак позволяет достичь реального успеха в процессе улучшения формы. Для начала, это дает энергию на весь день после ночного голодания.

Что есть на завтрак

Эксперт говорит, что именно сбалансированный завтрак с белками, жирами и углеводами, является полезным для организма. Диетолог предложила быстрый и простой рецепт утренней трапезы со всеми полезными микроэлементами, и это тост с авокадо и яйцом.

"Вы получаете белок из яйца, полезный жир из авокадо, а из цельнозерновых тостов еще и углеводы и клетчатку. Это быстро и сытно", - сказала диетолог.

Однако, бывают случаи, когда утром не хватает времени, чтобы позавтракать. В таком случае, можно подготовить продукты на несколько дней, которые можно будет быстро взять с собой на работу и миксовать. Это могут быть те же сваренные яйца, курятина, овощи, фрукты, салаты и крупы.

Ни в коем случае нельзя завтракать пирожными, шоколадками или конфетами. Это может привести к появлению сахарного диабета. Через час-два после сладкого завтрака человек будет чувствовать сонливость и упадок сил. В сладостях содержится много сахара, который приводит к активной выработке инсулина.

Можно ли пить кофе утром

Утром можно пить кофе, но следует отдавать предпочтение натуральному кофе, а не растворимому. Кофе имеет свои полезные свойства, в частности: содержит антиоксиданты и противовоспалительные биологически активные вещества. Тем не менее пить кофе следует вместе или после еды, а не вместо нее.

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