Что нужно есть и от каких продуктов стоит отказаться для сохранения молодости кожи
Кожа является отражением кишечника человека, и внешний вид зависит от нашего рациона. Так, к примеру, появление пятен на лице, темных кругов под глазами и их опухание сигнализируют, что с кишечником не все в порядке, отмечает специалист в области здоровья Виктория Адамс.
Эксперт объяснила, какие правила нужно соблюдать, чтобы исправить ситуацию и улучшить состояние кожи, передает Express.co.uk.
Специалист дала несколько рекомендаций по улучшению кожи с помощью изменения диеты.
Какие продукты полезны для кишечника
Прежде всего, Адамс советует употреблять побольше фруктов и овощей.
Также для кишечника полезны ферментированные продукты (кефир, квашеная капуста, кимчи, которые содержат пробиотики). Эти вещества помогают восстановить баланс бактерий в кишечнике, поясняет эксперт.
Важно не забывать о противовоспалительных продуктах, которые сделают кожу здоровой и улучшат состояние кишечника.
Какие еще полезные для кишечника продукты указывает специалист:
- листовая зелень (в ней много клетчатки),
- лимонник,
- артишок,
- красная капуста,
- скумбрия, лосось,
- анчоусы,
- семена чиа
От чего следует отказаться
Эксперт в области здоровья рекомендует употреблять как можно меньше продуктов с высоким содержанием обработанных сахаров и переработанных жиров.
Еще одна полезная привычка - ограничение потребления жирной пищи и алкоголя. Дело в том, что печени сложно справиться с этими продуктами и напитками.
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