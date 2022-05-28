Что нужно есть и от каких продуктов стоит отказаться для сохранения молодости кожи

Кожа является отражением кишечника человека, и внешний вид зависит от нашего рациона. Так, к примеру, появление пятен на лице, темных кругов под глазами и их опухание сигнализируют, что с кишечником не все в порядке, отмечает специалист в области здоровья Виктория Адамс.

Эксперт объяснила, какие правила нужно соблюдать, чтобы исправить ситуацию и улучшить состояние кожи, передает Express.co.uk .

Специалист дала несколько рекомендаций по улучшению кожи с помощью изменения диеты.

Какие продукты полезны для кишечника

Прежде всего, Адамс советует употреблять побольше фруктов и овощей.

Также для кишечника полезны ферментированные продукты (кефир, квашеная капуста, кимчи, которые содержат пробиотики). Эти вещества помогают восстановить баланс бактерий в кишечнике, поясняет эксперт.

Важно не забывать о противовоспалительных продуктах, которые сделают кожу здоровой и улучшат состояние кишечника.

Какие еще полезные для кишечника продукты указывает специалист:

листовая зелень (в ней много клетчатки),

лимонник,

артишок,

красная капуста,

скумбрия, лосось,

анчоусы,

семена чиа

От чего следует отказаться

Эксперт в области здоровья рекомендует употреблять как можно меньше продуктов с высоким содержанием обработанных сахаров и переработанных жиров.

Еще одна полезная привычка - ограничение потребления жирной пищи и алкоголя. Дело в том, что печени сложно справиться с этими продуктами и напитками.