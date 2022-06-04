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Вчені назвали орган людини, який ніколи не старіє

Який орган людини не старіє (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Людський організм з віком зазнає змін через старість. Однак вчені розповіли, що є один орган, який завжди залишається молодим.

Про це пише ScienceAlert.

Який орган не старіє

Німецькі науковці з Дрезденського технічного університету виявили, що вік печінки не залежить від віку людини. Все тому, що у ній постійно відбувається відновлення клітин, печінці завжди менше як три роки.

Зокрема, саме від регенерації клітин цього органу залежить те, як з людського організму будуть виводитися всі шкідливі речовини. Під час перероблення та виведення токсинів і пошкоджуються клітини, які згодом відновлюються, щоб продовжувати свою роботу.

Вчені кажуть, що вік не має значення, тому що печінка завжди залишається молодою. Їй завжди в середньому трохи менш як 3 роки.

Це підтвердило дослідження зразків тканин печінки: постійне оновлення та заміна клітин дозволяють печінці не старішати і підтримувати середній вік.

Експерти розповідають, що не всі клітини однакові з точки зору швидкості їх регенерації: невелика частина з них може доживати до 10 років. Це може бути пов'язано з тим, скільки наборів хромосом вони несуть.

Основні правила міцного здоров'я

  • Ретельно обирайте продукти харчування. Страви з продуктів рослинного походження допоможуть почувати себе легко та енергійно;
  • Їжте хліб з висівками. Також корисно вживати макарони з твердих сортів, злаки та крупи. Такі продукти містять складні вуглеводи, яких організм потребу;
  • Овочі та фрукти. Вони корисні та чудово доповнюють будь-яку страву;
  • Спорт. Робіть ранкову зарядку та бігайте. Тримати організм в тонусі допоможе зміцнити м’язи, схуднути та пришвидшити обмін речовин;
  • Відмовтесь від солодощів. Варто скоротити споживання солодощів, а особливо солодких напоїв;
  • Сіль. Варто пам’ятати, що споживання солі на добу повинне бути не більше однієї столової ложки.

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Окрім того, читайте, що потрібно їсти і від яких продуктів варто відмовитися для збереження молодості шкіри.

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