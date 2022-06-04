Вчені назвали орган людини, який ніколи не старіє

Який орган не старіє

Німецькі науковці з Дрезденського технічного університету виявили, що вік печінки не залежить від віку людини. Все тому, що у ній постійно відбувається відновлення клітин, печінці завжди менше як три роки.

Зокрема, саме від регенерації клітин цього органу залежить те, як з людського організму будуть виводитися всі шкідливі речовини. Під час перероблення та виведення токсинів і пошкоджуються клітини, які згодом відновлюються, щоб продовжувати свою роботу.

Вчені кажуть, що вік не має значення, тому що печінка завжди залишається молодою. Їй завжди в середньому трохи менш як 3 роки.

Це підтвердило дослідження зразків тканин печінки: постійне оновлення та заміна клітин дозволяють печінці не старішати і підтримувати середній вік.

Експерти розповідають, що не всі клітини однакові з точки зору швидкості їх регенерації: невелика частина з них може доживати до 10 років. Це може бути пов'язано з тим, скільки наборів хромосом вони несуть.

Основні правила міцного здоров'я