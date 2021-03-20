Ученые назвали опасную игрушку для девочек: несет сильный вред

Какое влияние имеет кукла Барби на девочек

Исследование американских ученых – не первое о влиянии игрушек, кукол и в частности куклы Барби. Было установлено, что такие куклы могут создавать ложную иллюзию о том, как должна выглядеть красивая женская фигура.

Кроме того, такие куклы могут сильно повлиять на самооценку девочку и оценку собственных возможностей. Девочки, которые играли с Барби, были уверены, что не смогут достигнуть успехов в карьере.

Что показал первый этап исследования

В новом эксперименте ученые пригласили 31 девочку в возрасте от 5 до 9 лет. Детей разделили на две группы и одной предложили поиграть с худенькой куклой, второй – с куклой, у которой более реалистичные формы тела.

До эксперимента, а также после, девочек на картинках попросили показать, как выглядит их настоящее тело, каким оно может быть в идеале и как они будут выглядеть, когда вырастут.

Выяснилось, что у девочек, которые играли с Барби, за 5 минут резко изменились представления о том, как они будут выглядеть в будущем. У второй группы таких значительных и резких изменений не было.

Что показал второй этап исследования

Во второй части эксперимента ученые проверяли, можно ли корректировать негативный эффект с помощью кукол с нормальным телосложением или другими игрушками. Были приглашены 46 девочек в возрасте от 5 до 10 лет и им дали поиграть с Барби в течение нескольких минут. После этого им дали кукол с нормальными пропорциями тела и машинки.

Результаты оказались таким же, как и в первой части. Куклы с непропорционально худым телом сразу же поменяли представление девочек об идеальной фигуре.

Мало того, куклы с нормальными пропорциями тела не смогли переубедить девочек в том, что они не будут выглядеть в будущем, как кукла Барби.