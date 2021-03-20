Вчені назвали небезпечну іграшку для дівчаток: несе сильну шкоду

Який вплив має лялька Барбі для дівчаток

Дослідження американських вчених – не перше про вплив іграшок, ляльок і зокрема ляльки Барбі. Було встановлено, що такі ляльки можуть створювати хибну ілюзію про те, як повинна виглядати красива жіноча фігура.

Крім того, такі ляльки можуть сильно вплинути на самооцінку дівчинку та оцінку власних можливостей. Дівчата, які грали з Барбі, були впевнені, що не зможуть досягти успіхів у кар'єрі.

Що показав перший етап дослідження

У новому експерименті вчені запросили 31 дівчинку у віці від 5 до 9 років. Дітей розділили на дві групи й одній запропонували пограти з худенькою лялькою, другій – з лялькою, у якої більш реалістичні форми тіла.

До експерименту, а також після, дівчаток на картинках попросили показати, як виглядає їхнє справжнє тіло, яким воно може бути в ідеалі і як вони будуть виглядати, коли виростуть.

З'ясувалося, що у дівчаток, які грали з Барбі, за 5 хвилин різко змінилися уявлення про те, як вони будуть виглядати в майбутньому. У другої групи таких значних і різких змін не було.

Що показав другий етап дослідження

У другій частині експерименту вчені перевіряли, чи можна коригувати негативний ефект за допомогою ляльок з нормальною статурою або іншими іграшками. Були запрошені 46 дівчаток у віці від 5 до 10 років і їм дали пограти з Барбі протягом декількох хвилин. Після цього їм дали ляльок з нормальними пропорціями тіла й машинки.

Результати виявилися таким же, як і в першій частині. Ляльки з непропорційно худим тілом відразу ж змінили уявлення дівчаток про ідеальну фігуру.

Мало того, ляльки з нормальними пропорціями тіла не змогли переконати дівчат в тому, що вони не будуть виглядати в майбутньому, як лялька Барбі.