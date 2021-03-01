В детских игрушках обнаружили более 100 вредных веществ: чем играть категорически нельзя

В детских игрушках из пластмассы было обнаружено более 100 веществ, которые очень опасны. Исследователи отмечают, что такими игрушками детям играть очень опасно.

Ученые оценили химический состав игрушек и предполагаемое воздействие веществ на человека и было установлено, что в пластмассовых игрушках есть более 100 материалов, которые вызывают озабоченность.

"Из 419 химических веществ, содержащихся в твердых, мягких и пенопластовых материалах, используемых в детских игрушках, мы выявили 126 веществ, которые потенциально могут нанести вред детскому здоровью в результате рака или не канцерогенных эффектов, включая 31 пластификатор, 18 антипиренов и 8 ароматизаторов", - рассказал исследователь Петер Фантке из Технического университета Дании.

Исследователи отмечают, что законы во многих странах мира регулируют использование потенциально токсичных химикатов в пластиковых игрушках, но на международном уровне нет единого подхода к данной проблеме. Меры защиты недостаточно запрещают использование вредных веществ для производства игрушек.

"Существующие нормативные акты обычно сосредоточены на определенных химических веществах (например, фталатах, бромированных антипиренах и металлах), но в настоящее время не охватывают широкий спектр химических веществ, которые содержатся в пластиковых игрушках. Некоторые токсичные и запрещенные добавки все еще встречаются в пластиковых игрушках также на регулируемых рынках, например, в случае переработки загрязненного пластика, неосведомленности производителей или отсутствия нормативных требований в стране-производителе", - отмечают ученые.

На основе данного исследования специалисты составили список химического состава материалов игрушек – то, что обычно производители не публикуют.

"Мы объединили сообщенное химическое содержание в материалах игрушек с характеристиками материалов и схемами использования игрушек, такими как, как долго ребенок обычно играет с игрушкой, кладет ли ее в рот и сколько игрушек находится в доме на одного ребенка", - добавили исследователи.

Из 126 веществ, которые попали в список – 27 уже являются общепринятыми (фталаты, антипрены и пластификаторы). Также в список попали 17 веществ, которые вызывают озабоченность, и они не фигурируют в других списках, хотя могут быть опасными для здоровья детей. Некоторые из них ранее начали использовать вместо известных вредных веществ, которые были запрещены. Но оказалось, что и заменители несут угрозу.

Кроме того, исследователи отмечают, что одни и те же химические вещества могут быть обнаружены в разных концентрациях в материалах игрушек и их количество, и сочетание может стать опасным.

Специалисты рекомендуют использовать пластиковые игрушки для детей как можно меньше. В западных странах в одной семье скапливается в среднем до 18 кг таких игрушек в год.