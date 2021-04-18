Вчені назвали несподівану причину безсоння: але це поправимо
Поганий сон може бути пов'язаний з багатьма причинами. Це стрес, тривога, хвороби, зміни часових поясів і багато іншого. Однак учені виявили ще одну причину, яка може порушити нормальний режим сну у людини.
Про це йдеться в новому дослідженні, які провели вчені під час пандемії коронавірусу. Воно було опубліковано в науковому журналі Science Direct.
Вчені стверджують, що причиною поганого сну може стати звичайна нудьга. Під час пандемії нудьга стала вже звичним явищем, оскільки людям доводиться проводити час в ізоляції, в чотирьох стінах, а це зовсім невеселе заняття. І як виявилося, така нудьга може негативно впливати на нервову систему людини.
"Люди, які схильні нудьгувати протягом дня, стають більш неуважні, вони стають жертвами "прокрастинації перед сном" – тобто, відтягують сон як можна довше, і як результат – погано сплять вночі", - пояснюють учені.
Як говорить автор дослідження, викладач психології Ай Ні Тео, саме нудьга змушує людину відтягувати сон, а це може призвести не тільки до безсоння, але й до погіршення когнітивних навичок і навіть проблем зі здоров'ям. Особливо ця проблема поширена серед підлітків та молоді.
Щоб впоратися з нудьгою, люди починають метатися і вигадувати собі різні завдання, тільки б не лягати спати. Проте все, що вони роблять – роблять неуважно, і лягають спати набагато пізніше. При цьому погіршується і якість сну.
Як поліпшити свій сон
Виявилося, що бути просто активним протягом дня – недостатньо. Перед сном потрібно прибирати ще й зовнішні подразники.
"Ваше тіло повинно розвивати тісний зв'язок між ліжком і сном. Коли ми дивимося телевізор або встромляємо в телефони в ліжку, це турбує наше тіло. Немає нічого гірше, ніж перевіряти час і зрозуміти, що зараз 3 година ранку", - розповіла клінічний психолог Травня Шедель.
Є два способи, якими можна значно поліпшити свій сон. Вони досить прості, але ефективні.
1. Впоратися з нудьгою. Не дозволяйте собі блукати вечорами з дому. Детально сплануйте свій день і вечір. І обов'язково – чітко визначте, о котрій годині ви будете лягати спати. Якщо потрібно більше часу для розслаблення – враховуйте це. Розвивайте самодисципліну і дотримуйтесь графіка.
2. Будьте уважні. Саме неуважність призводить до того, що ми відтягуємо час відходу до сну й експерти радять розвивати зосередженість. Виконуйте певні завдання перед сном строго за графіком, не відволікайтеся на інші справи, концентруйтеся на чомусь одному.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці пояснили, який спорт протипоказаний людям з підвищеним тиском.
А також розповідали про те, що лікар пояснив, як повернути нюх, сон і хороше самопочуття після COVID-19.