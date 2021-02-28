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Какой спорт противопоказан людям с повышенным давлением: эксперты дали четкие рекомендации

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 18:33
Какой спорт противопоказан людям с повышенным давлением: эксперты дали четкие рекомендации Эксперты назвали спорт, который противопоказан гипертоникам (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Повышенное артериальное давление сейчас не редкость даже у молодых людей и гипертония с каждым годом регистрируется у все большего количества населения. Это связано с загазованностью воздуха, постоянным напряжением и стрессом, неправильным образом жизни, сидячей работой и несоблюдением правильного распорядка дня и рациона питания, а также гипертония может быть и наследственным проявлением.

Людям с повышенным давлением, кроме медикаментозного лечения и устранения других факторов, необходим спорт. Специалисты Pro Wellness рассказали, каким спортом можно заниматься при гипертонии.

Какие нагрузки противопоказаны людям с повышенным давлением

  • Упражнения со штангой, гантелями и гирями. В некоторых случаях возможны приседания со штангой, жимы штанги из положения лежа.
  • Упражнения с резкой сменой положения тела
  • Занятия с резкими перепадами уровня интенсивности (кроссфит)
  • Упражнения из положения виса вниз головой или на скамье с отрицательным наклоном
  • Статические нагрузки, когда нужно долгое время находится в конкретной позе

Какие виды спорта и упражнения разрешены для гипертоников

  • Плаванье
  • Ходьба
  • Аэробика
  • Аквааэробика
  • Танцы
  • ЛФК
  • Спокойный бег (максимум 40 минут на дистанцию до 4 км)
  • Езда на велосипеде
  • Катание на лыжах
  • Гимнастика с преобладанием упражнений на растяжку

Нагрузки нужно давать организму постепенно и достаточно будет 3 занятий в неделю по 30 минут. Во время тренировки нужно пить воду небольшими глотками, чтобы не привести к дефициту влаги.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли простой способ снизить давление без лекарств.

А также сообщали о том, что специалисты рассказали, сколько шагов должен делать человек ежедневно.

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