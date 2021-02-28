Какой спорт противопоказан людям с повышенным давлением: эксперты дали четкие рекомендации
Повышенное артериальное давление сейчас не редкость даже у молодых людей и гипертония с каждым годом регистрируется у все большего количества населения. Это связано с загазованностью воздуха, постоянным напряжением и стрессом, неправильным образом жизни, сидячей работой и несоблюдением правильного распорядка дня и рациона питания, а также гипертония может быть и наследственным проявлением.
Людям с повышенным давлением, кроме медикаментозного лечения и устранения других факторов, необходим спорт. Специалисты Pro Wellness рассказали, каким спортом можно заниматься при гипертонии.
Какие нагрузки противопоказаны людям с повышенным давлением
- Упражнения со штангой, гантелями и гирями. В некоторых случаях возможны приседания со штангой, жимы штанги из положения лежа.
- Упражнения с резкой сменой положения тела
- Занятия с резкими перепадами уровня интенсивности (кроссфит)
- Упражнения из положения виса вниз головой или на скамье с отрицательным наклоном
- Статические нагрузки, когда нужно долгое время находится в конкретной позе
Какие виды спорта и упражнения разрешены для гипертоников
- Плаванье
- Ходьба
- Аэробика
- Аквааэробика
- Танцы
- ЛФК
- Спокойный бег (максимум 40 минут на дистанцию до 4 км)
- Езда на велосипеде
- Катание на лыжах
- Гимнастика с преобладанием упражнений на растяжку
Нагрузки нужно давать организму постепенно и достаточно будет 3 занятий в неделю по 30 минут. Во время тренировки нужно пить воду небольшими глотками, чтобы не привести к дефициту влаги.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли простой способ снизить давление без лекарств.
А также сообщали о том, что специалисты рассказали, сколько шагов должен делать человек ежедневно.