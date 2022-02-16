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Ученые назвали напиток, снижающий уровень холестерина в крови

Автор: Татьяна Самарук

Исследователи из Университета Макмастера в Канаде обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому они помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока.

Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, регулярное потребление кофе способствует попаданию кофеина в организм, который уменьшает уровень белка PCSK9 в крови. К тому же этот белок помогает печени лучше расщеплять "плохой" тип холестерина ЛПНП.

Отмечается, что именно из-за него повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, кофеин не только прямо влияет на белок PCSK9, но и блокирует активацию белка SREBP2, что также уменьшает уровень PCSK9 в кровотоке.

"В результате нашего исследования мы выяснили, как именно кофеин снижает уровень белка PCSK9 в кровотоке и тем самым помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал исследователь Ричард Остин из Университета Макмастера.

Кофе убирает вредный холестерин из крови (freepik)

Добавим, что кофе снижает риск развития сахарного диабета 2 типа при частом употреблении, нормализует уровень сахара в крови. Также он на короткое время улучшает память и внимательность.

Напиток снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, деменции, рака молочной железы, цирроза печени. Также облегчает головную боль и эффективный при мигрени.

Ранее мы сообщали, что врачи рассказали, почему после Омикрона лучше отказаться от кофе и что можно пить.

Также мы писали, что названы самые полезные напитки для утреннего пробуждения.

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