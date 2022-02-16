Вчені назвали напій, який знижує рівень холестерину в крові

За словами науковців, регулярне споживання кави сприяє потраплянню кофеїну в організм, який зменшує рівень білка PCSK9 у крові. До того ж цей білок допомагає печінці краще розщеплювати "поганий" тип холестерину ЛПНЩ.

Зазначається, що саме через нього підвищується ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Окрім того, кофеїн не тільки прямо впливає на білок PCSK9, але і блокує активацію білка SREBP2, що також зменшує рівень PCSK9 у кровотоку.

"Унаслідок нашого дослідження ми з'ясували, як саме кофеїн знижує рівень білка PCSK9 у кровотоку і тим самим допомагає знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань", - сказав дослідник Річард Остін з Університету Макмастера.

Кава прибирає шкідливий холестерин з крові (freepik)

Додамо, що кава знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу при частому вживанні, нормалізує рівень цукру в крові. Також вона на короткий час покращує пам'ять і уважність.

Напій знижує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, деменції, раку молочної залози, цирозу печінки. Також полегшує головний біль та ефективна при мігрені.