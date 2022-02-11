Самые полезные напитки для утреннего пробуждения: кофе в этом списке нет

Многие люди не представляют свое утро без чашки ароматного кофе. Именно этот напиток дает заряд активности, включает мозг и помогает окончательно проснуться. Но есть и другие напитки, которые помогают утром взбодриться.

Какие напитки можно пить вместо кофе по утрам и получать от них достаточно энергии – читайте ниже.

Зеленый чай с имбирем

Залейте кипятком хороший зеленый чай с нарезанным корнем имбиря. Дайте настояться пару минут. Лимон и сахар добавляйте по желанию. Такой чай можно выпить горячим, а остальное взять с собой в термос, чтобы наслаждаться в течение дня.

Чай с молоком и кардамоном

Возьмите 3-4 размятых стручка кардамона и отправьте в кастрюлю, где уже есть 0,5 литра молока. Киньте туда пару пакетиков любимого черного чая без добавок. Доведите до кипения и дайте повариться буквально 5 минут.

Холодный чай с лаймом и тимьяном

Берите полтора литра воды и ставьте на огонь. Кидайте в кастрюлю: цедру, лимонный сок или сок лайма, корицу и тимьян. Когда закипит – добавьте 3 пакетика черного чая и пару веточек стевии. Оставьте на 15 минут. Потом вынимайте заварку, процедите и налейте в кувшин. И наслаждайтесь весь день.

Цикорий с какао

Нагрейте 250 мл молока, добавьте какао и постоянно помешивайте. Потом добавьте цикорий и снова помешивайте. До кипения не доводите!