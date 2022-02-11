ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самые полезные напитки для утреннего пробуждения: кофе в этом списке нет

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 09:41
Самые полезные напитки для утреннего пробуждения: кофе в этом списке нет Фото: Какими напитками можно легко заменить по утрам кофе (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Многие люди не представляют свое утро без чашки ароматного кофе. Именно этот напиток дает заряд активности, включает мозг и помогает окончательно проснуться. Но есть и другие напитки, которые помогают утром взбодриться.

Какие напитки можно пить вместо кофе по утрам и получать от них достаточно энергии – читайте ниже.

Зеленый чай с имбирем

Залейте кипятком хороший зеленый чай с нарезанным корнем имбиря. Дайте настояться пару минут. Лимон и сахар добавляйте по желанию. Такой чай можно выпить горячим, а остальное взять с собой в термос, чтобы наслаждаться в течение дня.

Чай с молоком и кардамоном

Возьмите 3-4 размятых стручка кардамона и отправьте в кастрюлю, где уже есть 0,5 литра молока. Киньте туда пару пакетиков любимого черного чая без добавок. Доведите до кипения и дайте повариться буквально 5 минут.

Холодный чай с лаймом и тимьяном

Берите полтора литра воды и ставьте на огонь. Кидайте в кастрюлю: цедру, лимонный сок или сок лайма, корицу и тимьян. Когда закипит – добавьте 3 пакетика черного чая и пару веточек стевии. Оставьте на 15 минут. Потом вынимайте заварку, процедите и налейте в кувшин. И наслаждайтесь весь день.

Цикорий с какао

Нагрейте 250 мл молока, добавьте какао и постоянно помешивайте. Потом добавьте цикорий и снова помешивайте. До кипения не доводите!

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали напиток, который надолго снижает сахар в крови.

А также рассказывали о том, что назван самый лучший напиток для сжигания жира на животе.

Читайте РБК-Украина в Google News
кофе напиток чай
LITE
"Сделаю счастливой себя": Ким Кардашьян дала интервью для Vogue
"Сделаю счастливой себя": Ким Кардашьян дала интервью для Vogue