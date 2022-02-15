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Врачи рассказали, почему после Омикрона лучше отказаться от кофе и что можно пить

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 07:31
Врачи рассказали, почему после Омикрона лучше отказаться от кофе и что можно пить Фото: врачи рассказали, почему после Омикрона лучше отказаться от кофе (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Коронавирус снижает уровень АТФ - аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ в организме.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Один из постковидных симптомов Омикрона - сонливость и снижение работоспособности. Люди пытаются взбодрится кофе, но его лучше не пить, если вы переболели Омикроном.

Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови. Он также снижает в крови уровень калия, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Эксперты советуют замените кофе некрепким зеленым или белым чаем. Также украинцев призывают вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения COVID-19.

Напомним, доктор Евгений Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса Омикрон и объяснил, как понять, что вы подцепили именно его.

Он отметил, что Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни являются "принципиальными" симптомами Омикрона. Это его отличительная черта от Дельты и других видов коронавируса.

При Омикроне слабость появляется в начале болезни, а при заболевании Дельтой или другими штаммами - только со временем, а не в первые дни болезни.

Мы также писали о том, что врач-инфекционист Светлана Федорова рассказала, какие лекарства от COVID-19 первым делом должны быть в вашей аптечке.

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Коронавирус Омикрон
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