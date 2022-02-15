Врачи рассказали, почему после Омикрона лучше отказаться от кофе и что можно пить

Коронавирус снижает уровень АТФ - аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ в организме.

Один из постковидных симптомов Омикрона - сонливость и снижение работоспособности. Люди пытаются взбодрится кофе, но его лучше не пить, если вы переболели Омикроном.

Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови. Он также снижает в крови уровень калия, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Эксперты советуют замените кофе некрепким зеленым или белым чаем. Также украинцев призывают вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения COVID-19.