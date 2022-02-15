Врачи рассказали, почему после Омикрона лучше отказаться от кофе и что можно пить
Коронавирус снижает уровень АТФ - аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ в организме.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Один из постковидных симптомов Омикрона - сонливость и снижение работоспособности. Люди пытаются взбодрится кофе, но его лучше не пить, если вы переболели Омикроном.
Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови. Он также снижает в крови уровень калия, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.
Эксперты советуют замените кофе некрепким зеленым или белым чаем. Также украинцев призывают вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения COVID-19.
Напомним, доктор Евгений Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса Омикрон и объяснил, как понять, что вы подцепили именно его.
Он отметил, что Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни являются "принципиальными" симптомами Омикрона. Это его отличительная черта от Дельты и других видов коронавируса.
При Омикроне слабость появляется в начале болезни, а при заболевании Дельтой или другими штаммами - только со временем, а не в первые дни болезни.
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