ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые рассказали, в какое время лучше завтракать

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 07:27
Ученые рассказали, в какое время лучше завтракать Во сколько лучше завтракать (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Завтракать лучше всего с 6 до 7 утра, ведь в это время организм получает максимум пользы. А вот оттягивание пищи может грозить наряду проблем со здоровьем.

Так, исследователи из Городского университета Нью-Йорка говорят, что ранний прием пищи помогает избежать деменции и рака кишечника, пишет Ехргеѕѕ.

В исследовании приняли участие 34 тысячи американцев. В частности, ученые просили исследуемых записывать время приема пищи. Отмечается, что испытуемые были старше 40 лет, а исследовательский проект длился несколько десятилетий.

В выводах говорится, что завтрак с 6 до 7 утра снижает шансы смерти от сердечных заболеваний или рака на шесть процентов по сравнению с теми, кто завтракает в 8 утра.

Кроме того, люди, которые поздно завтракают, рискуют заболеть диабетом.

"Пищевые часы - это система внутри тела, которая контролирует высвобождение инсулина и других гормонов, которые связаны с перевариванием пищи. В частности, если вы постоянно будете есть позже, то ваше тело будет вырабатывать меньше инсулина", – сказали ученые.

К тому же завтракать в раннее время полезно из-за того, что организм спал ночью и долгое время не получал пищи. Все потому, что ночью организм использовал много запасов энергии для восстановления. Поэтому он нуждается в раннем и сбалансированном питании.

Также завтрак помогает повысить чувство насыщения и снижает ежедневное потребление калорий.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака.

Также мы писали, что врач предупредила, почему опасно есть овсянку по утрам.

Читайте РБК-Украина в Google News
завтрак
LITE
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака