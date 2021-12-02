Вчені розповіли, в який час найкраще снідати

Снідати найкраще з 6 до 7 ранку, адже у цей час організм отримує максимум користі. А от відтягування їжі може загрожувати поряд проблем зі здоров'ям.

Так, дослідники з Міського університету Нью-Йорка кажуть, що ранній прийом їжі допомагає уникнути деменції та раку кишечника, пише Еxpress .

У дослідженні взяли участь 34 тисячі американців. Зокрема, вчені просили досліджуваних записувати час прийому їжі. Зазначається, що піддослідні були старше 40 років, а дослідницький проєкт тривав кілька десятиліть.

У висновках йдеться, що сніданок з 6 до 7 ранку знижує шанси смерті від серцевих захворювань або раку на шість відсотків у порівнянні з тими, хто снідає о 8 ранку.

Окрім того, люди, які пізно снідають, ризикують захворіти на діабет.

"Харчовий годинник – це система всередині тіла, яка контролює вивільнення інсуліну та інших гормонів, які пов'язані з перетравленням їжі. Зокрема, якщо ви постійно будете їсти пізніше, то ваше тіло буде виробляти менше інсуліну", – сказали вчені.

До того ж снідати у ранній час корисно через те, що організм спав уночі й довгий час не отримував їжі. Все тому, що вночі організм використав багато запасів енергії для відновлення. Тому він потребує в ранньому та збалансованому харчуванні.

Також сніданок допомагає підвищити відчуття насичення та знижує щоденне споживання калорій.