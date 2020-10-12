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Ученые назвали главную опасность неправильного сна: может привести к летальному исходу

Автор: Styler

Медики рассказали об опасности неправильного сна

Ученые провели исследования и выяснили, что неправильный сон может серьезно сказаться на здоровье человека и даже привести к смерти. Медики также говорят о том, что оптимальная продолжительность сна должна составлять 7 часов.

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Если не соблюдать норму сна, то это может нанести серьезный урон здоровью, в частности, легким. Об этом сообщает ChangeUA.

Ученые говорят о том, что нарушение биоритмов и сбой в биологических часах организма может привести к фиброзу легких - образованию рубцов в легких. Это заболевание является ежегодной причиной смерти пяти тысяч британцев. К примеру, столько же людей умирает и от лейкемии.

Эксперты также подчеркнули, что биологические часы также влияют на гормоны и обмен веществ организмов.

Напомним, что врачи назвали самую частую причину головной боли. По словам экспертов, самая распространенная причина боли в голове - это головная боль напряжения. По данным ВОЗ, с такой проблемой сталкиваются время от времени около 70% людей, а у 3% голова болит едва ли не через день.

Ранее мы также писали о том, что врачи назвали главную опасность хлеба, которая подрывает наше здоровье. Интересно, но употребление хлеба может вызвать развитие сахарного диабета, нарушение метаболизма. Также хлеб может привести к набору веса и сердечно-сосудистым болезням.

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