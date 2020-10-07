Врачи назвали главную опасность хлеба, которая подрывает наше здоровье

Названа главная опасность хлеба (фото: pixabay.com)

Специалисты объяснили, почему хлеб может быть очень вредным

Медики назвали главную опасность хлеба, которая может привести к развитию сахарного диабета, нарушению метаболизма, набору веса и сердечно-сосудистым болезням.

И все дело не в муке, а в сахаре, которым с избытком подслащают хлеб. Ведь бывает так, что мы отдаем предпочтение темным сортам хлеба вместо белого, но часто черный хлеб бывает более сладким. Так, в Ирландии суд постановил, что одна из сетей ресторанов быстрого питания печет хлеб с избыточным количеством глюкозы, пишет The Guardian.

Теперь ресторан вынужден перевести свои фирменные булочки в категорию кондитерских изделий. Ведь согласно стандартам страны в хлебе должно быть не больше 2% содержания сахара. А в булочках его было в пять раз больше.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения установили суточную норму сахара для взрослого человека. Это не более 10% от дневной нормы калорий. При этом лучше употреблять еще меньше сахара - не более 5% или около 25 граммов.

Врачи говорят, что большое количество сахара повышает риск возникновения сердечных заболеваний. Кроме того, превышение нормы сахара ведет к развитию сахарного диабета второго типа и повышению веса.

Ранее мы писали, что журналисты провели инспекцию по магазинам с "белорусскими продуктами" и рассказали всю правду о качестве масла и сгущенного молока в них.

Кроме того, недавно врачи назвали самые вредные продукты для завтрака, от которых стоит немедленно отказаться.