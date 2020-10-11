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Врачи назвали самую частую причину головной боли: как избавиться

Воскресенье 11 октября 2020 07:30
Врачи назвали самую частую причину головной боли: как избавиться
Как избавиться от головной боли напряжения (фот: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если у вас болит голова, скорее всего - это головная боль напряжения

Медики говорят, что самой распространенной причиной боли в голове является головная боль напряжения (ГБН). С такой проблемой, по данным ВОЗ, страдают время от времени около 70% людей, а невезучие 3% сталкиваются с ней едва ли не через день.

Вычислить, что голова болит у вас именно из-за ГБН, несложно, пишет 24 канал. Вот типичные признаки такой боли:

  • Она не настолько сильна, как мигрень или цефалгия.
  • ГБН будто обручем охватывает голову и сдавливает сильно лоб и затылочную часть.
  • Физическая нагрузка, звук, свет - делают боль сильнее.
  • Глаза не слезятся, нет тошноты и рвоты. Хотя аппетита тоже может не быть.
  • Боль чувствуется, как тупая и давящая, а не острая и пульсирующая.
  • Обычно ГБН длится от 30 минут до 7 дней.

Самые частые причины такой боли

Врачи говорят, что ее вызывает напряжение мышц шеи и головы. Также может возникнуть из-за стресса, усталости, мышечного спазма, плохой осанки.

Также спровоцировать ГБН может некоторая пища, алкоголь, перенапряжение глаз, простуда или недосыпание.

Когда при ГБН бежать к доктору

  • Очень сильная головная боль, которая появилась внезапно.
  • Кроме боли сыпь и лихорадка.
  • Вам трудно поворачивать шею и разговаривать.
  • С болью возникли проблемы со зрением (к примеру, двоение в глазах).
  • Болеть голова стала после травмы.
  • Такую боль вы испытываете впервые и вам больше 50 лет.
  • Боль полностью проходит лежа, но стоя усиливается.

Если вам обычно хватает одной таблетки ибупрофена или парацетамола, к врачу бежать не обязательно. Но если боль становится сильнее и возникает чаще двух раз в день, сходите к неврологу.

Лечение головной боли напряжения

Некоторые препараты от хронической головной боли напряжения может выписать только врач. Для профилактики ГБН используются антидепрессанты и противосудорожные. Но лучше обратить внимание на то, что провоцирует головную боль именно у вас.

Также помогут следующие советы: измените образ жизни - наладьте сон, регулярно пейте воду, вовремя кушайте и добавьте умеренные физические нагрузки.

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