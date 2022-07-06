ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые назвали фрукт, который снижает сахар в крови и помогает при лишнем весе

Новина українською →
Среда 06 июля 2022 21:21
Ученые назвали фрукт, который снижает сахар в крови и помогает при лишнем весе Манго снижает уровень сахара в крови (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые рассказали, что ожирение является одной из причин развития сахарного диабета. Бороться с ожирением и поддерживать уровень глюкозы в норме поможет тропический фрукт.

Об этом пишет Express.

Какой фрукт снижает уровень сахара в крови

Специалисты провели исследование и обнаружили, что манго влияет на показатели сахара в крови у грызунов. Эксперты давали мышам, которые ели много жирной пищи, пищевые добавки из мякоти манго.

После этого эксперты сравнивали эффекты от приема манго с эффектами от приема лекарств, которые влияют на липиды и уровень сахара в крови. Оказалось, что после включения в рацион манго у животных уменьшились сахар и количество жира.

Ученые пришли к выводу, что эффект от употребления манго такой же как и от соответствующих лекарств. В частности, введение лиофилизированного манго в рацион мышей улучшило толерантность к глюкозе и липидный профиль и уменьшило ожирение, связанное с потреблением пищи с высоким содержанием жира.

Также такие результаты были проверены на людях. В эксперименте участвовали двое взрослых людей, которые ежедневно в течение 12 недель съедали по 10 г лиофилизированного манго.

Исследования показывают, что потребление манго помогло значительно снизить уровень сахара в крови у людей с ожирением.

К тому же позже оказалось, что манго также способствует снижению артериального давления.

Добавим, что манго богато антиоксидантами, которые защищают организм от преждевременного старения и развития рака. К тому же плод является хорошим источником фолиевой кислоты, нескольких витаминов группы B, а также витаминов А, С, К и Е, которые помогают повысить иммунитет.

Раньше мы рассказывали о напитке, который сильно снижает сахар в крови.

Также мы называли три "полезных" продукта, которые повышают риск диабета на 36%.

Читайте РБК-Украина в Google News
диабет
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь