Этот напиток сильно снижает сахар в крови: пить надо сразу после еды

Диабет 2 типа посылает четкий сигнал о том, что тело человека не перерабатывает инсулин должным образом. Однако, есть специальная еда и напитки, которые могут противодействовать скачкам сахара в крови.

Что показало исследование

Как известно, инсулин - это гормон, который отвечает за регулирование уровня сахара в крови - основного типа сахара в крови. Если организм лишен этого механизма, то уровень сахара в крови может подняться до опасных уровней.

Эксперты выяснили, что ромашковый чай имеет влияние на уровень сахара в крови.

Ромашковый чай изготавливают из цветков ромашки (травы, принадлежащей к семейству астровых). Также он используется в народной медицине.

Ученые провели исследование и выяснили, что употребление трех чашек ромашкового чая в день может улучшить контроль уровня глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом 2 типа.

Исследователи из Университета медицинских наук Тебри привлекли 64 участника с диабетом типа 2, все они были в возрасте от 30 до 60 лет.

Исследователи пришли к выводу, что кратковременное употребление ромашкового чая благоприятно влияет на гликемический (показатель, который используется для определения того, насколько пища может повлиять на уровень сахара в крови) контроль и антиоксидантный статус у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Какие продукты нельзя употреблять диабетикам

Чтобы выявить худшие продукты, которые влияют на повышение сахара в крови, следует обратиться к гликемическому индексу (ГИ).

Гликемический индекс (ГИ) - это система оценки продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, как быстро каждая пища влияет на уровень сахара в крови (глюкозы).

Углеводные продукты, которые быстро расщепляются организмом и вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови, имеют высокий рейтинг ГИ.

Продукты с высоким ГИ включают:

Сахар и сладкие продукты;

Сладкие безалкогольные напитки;

Белый хлеб;

Картофель;

Белый рис.

Симптомы сахарного диабета 2 типа: