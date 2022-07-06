Вчені назвали фрукт, який знижує цукор у крові та допомагає при зайвій вазі
Вчені розповіли, що ожиріння є однією з причин розвитку цукрового діабету. Боротися з ожирінням та підтримувати рівень глюкози в нормі допоможе тропічний фрукт.
Про це пише Express.
Який фрукт знижує рівень цукру в крові
Фахівці провели дослідження та виявили, що манго впливає на показники цукру в крові у гризунів. Експерти давали мишам, які їли багато жирної їжі, харчові добавки із м'якоті манго.
Після цього експерти порівнювали ефекти від приймання манго з ефектами від приймання ліків, що впливають на ліпіди та рівень цукру в крові. Виявилось, що після включення до раціону манго у тварин зменшилися цукор та кількість жиру.
Вчені дійшли висновку, що ефект від вживання манго такий самий як і від відповідних ліків. Зокрема, введення ліофілізованого манго в раціон мишей покращило толерантність до глюкози та ліпідний профіль і зменшило ожиріння, пов’язане зі споживанням їжі з високим вмістом жиру.
Також такі результати були перевірені на людях. У експерименті брали участь двоє дорослих людей, які щодня протягом 12 тижнів з'їдали по 10 г ліофілізованого манго.
Дослідження показують, що споживання манго допомогло значно знизити рівень цукру в крові у людей із ожирінням.
До того ж пізніше виявилось, що манго також сприяє зниженню артеріального тиску.
Додамо, що манго багате на антиоксиданти, які захищають організм від передчасного старіння і розвитку раку. До того ж плід є хорошим джерелом фолієвої кислоти, кількох вітамінів групи B, а також вітамінів А, С, К і Е, які допомагають підвищити імунітет.
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