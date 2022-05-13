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Ученые назвали этот фрукт секретом долгожителей

Фото: Ученые назвали этот фрукт секретом долгожителей (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили, какой фрукт является важной частью рациона долгожителей. Его они едят ежедневно, и могут похвастаться крепким здоровьем и в столетнем возрасте.

Об этом пишет EatThis.

Речь идет о сочной, нежной и сладкой папайе

Такой вывод исследователи сделали после изучения образа жизни населения полуострова Никойя, что в Коста-Рике.

Фактически, Никойя является одной из пяти "голубых зон" в мире, что означает, что в ней наибольшая концентрация долгожителей и людей, достигших столетнего возраста.

Фрукт является частью ежедневного рациона жителей полуострова

Жители Никойи едят много черной фасоли, ямса, кукурузы, риса, овощей и больше фруктов, чем большинство других голубых зон по всему миру.

Тропические фрукты, которые они ежедневно едят, обеспечивают их антиоксидантами, витаминами и минералами, которые способствуют более долгой и здоровой жизни.

И один из лучших фруктов, которые они едят на регулярной основе - это папайя.

Дело в том, что на острове растет очень много деревьев папайи и жители перекусывают этим фруктом почти ежедневно.

Чем полезна папайя

Содержание витаминов А, С и Е помогает бороться с воспалением.

В папайе содержится фермент под названием папаин. Известно, что папаин способствует пищеварению и используется в медицине для облегчения запоров и вздутия живота.

Папайя также содержит полезный бета-каротин, который синтезируется организмом в витамин А.

Фрукт богат клетчаткой, калием, витамином К и холином.

Эти питательные вещества и витамины оказывают папайе силу, которая помогает уменьшить воспаление, помогает бороться с сахарным диабетом, помогает снизить риск рака и сердечных заболеваний, а также помогает бороться с возрастной макулярной дегенерацией (потерей зрения).

К голубым зонам относятся:

  • Остров Окинава (Япония)
  • Провинция Ольястра (Сардиния, Италия)
  • Город Лома-Линда (Калифорния, США)
  • Остров Икария (Греция)
  • Полуостров Никойя (Коста-Рика)

Ранее мы писали, какую специю считают секретом долгожителей.

Также врач рассказала, какое жирное мясо на самом деле полезно для здоровья.

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