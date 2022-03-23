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Врачи называют эту специю секретом долгожителей

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Среда 23 марта 2022 14:22
Врачи называют эту специю секретом долгожителей Фото: Какая специя является очень полезной (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали про очень полезную специю, которую считают секретом долгожителей во многих странах. В Украине она доступна, но не пользуется большой популярностью. А зря.

Об этом сообщила врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Речь идет о куркуме - уникальной и вкусной специи, которая делает многие продукты более аппетитными благодаря вкусу, запаху и конечно же цвету.

Во многих странах куркуму считают лечебной

По словам эксперта, куркума известна своими лечебными и целебными свойствами.

Например, в Индии куркума известна как "суперпродукт", и индийцы потребляют в среднем от 2 до 3 граммов куркумы в день.

Куркума считается безопасной без каких-либо серьезных побочных эффектов. Не имеет значения, если вы едите ее немного больше.

Чем же так полезна куркума

Основным активным ингредиентом куркумы является натуральный куркумин, на долю которого приходится около 3% куркумы.

Куркумин обладает противовоспалительными, антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми и противораковыми свойствами.

Натуральный куркумин является чрезвычайно эффективным антиоксидантом. Его антиоксидантная способность в 2,5 раза больше, чем у биофлавоноидов, в 1,7 раза больше, чем у витамина Е и в 2,8 раза больше, чем у витамина С, которые могут помочь организму бороться со многими заболеваниями и восстанавливать здоровые биологические функции.

Куркума - секрет японских долгожителей

К примеру, на японском острове Окинава проживает самое большое количество долгожителей в мире. Эксперты считают, что регулярное употребление куркумы является одной из главных причин долголетия жителей острова.

Интересно, что на Окинаве привыкли добавлять в куркуму черный перец, что может повысить биодоступность куркумина в 20 раз.

Способ употребления порошка куркумы очень прост: вы можете насыпать в рот чайную ложку (около 3 граммов) порошка куркумы, а затем выпить теплую воду.

Также можно добавить чайную ложку порошка куркумы в теплую воду, молоко, соевое молоко или кофе перед употреблением.

Ранее врач рассказала, что произойдет с организмом, если часто есть лимоны с кожурой.

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