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Ученые назвали дешевый овощ, который снизит уровень холестерина и продлит жизнь

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 15:03
Ученые назвали дешевый овощ, который снизит уровень холестерина и продлит жизнь Корсить каснику (freepik )
Автор: Татьяна Самарук

Прогрессированию старения организма человека способствует хронические воспаления и высокий холестерин. Справиться с ним поможет обычный чеснок.

Ученые проанализировали действие чеснока, как дополнительного средства для снижения холестерина, сообщает NLH.

Специалисты выяснили, что чеснок является эффективным средством борьбы с повышенным холестерином. При этом в большинстве экспериментов участникам давали примерно 0,5-1 г чеснока в день.

Также ученые провели систематический обзор, который включал мета-анализ опубликованных и неопубликованных рандомизированных контролируемых исследований. Всего было проанализировано 16 научных работ.

В результате было обнаружено, что чеснок способен снижать уровень общего холестерина на 12%.

Кроме того, эксперты говорят, что чеснок значительно снижает кровяное давление. В частности, установлено, что употребление 600-1, 500 мг выдержанного экстракта чеснока было столь же эффективным, как и действие препарата атенолол. К тому же овощ повышает иммунитет, уменьшает окислительный стресс и воспаление в организме, увеличивая продолжительность жизни.

Польза чеснока

Среди основных полезных признаков выделяют:

  • Нормализует пищеварение - чеснок помогает желудку переваривать тяжелую и жирную пищу;
  • Не дает образовываться тромбам - при регулярном поедании чеснока постепенно прекращается процесс тромбоксана, то есть активного слипания тромбоцитов;
  • Останавливает действие патогенных микроорганизмов - чеснок способен убивать бактерии и штаммы кишечной палочки, стафилококки путем содержания в нем антисептических микроэлементов;
  • Повышает выносливость - чеснок активизирует работоспособность, улучшает физические показатели силы и выносливости организма;
  • Повышает мужскую потенцию - овощ расширяет сосуды, тем самым активизирует кровообращение, а также происходит кумулятивный эффект всех активных компонентов растения;
  • Благоприятно действует на развитие плода - в чесноке есть фолаты, которые важны для нормального протекания беременности и здоровья будущего ребенка.

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