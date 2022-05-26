Ученые назвали дешевый овощ, который снизит уровень холестерина и продлит жизнь

Специалисты выяснили, что чеснок является эффективным средством борьбы с повышенным холестерином. При этом в большинстве экспериментов участникам давали примерно 0,5-1 г чеснока в день.

Также ученые провели систематический обзор, который включал мета-анализ опубликованных и неопубликованных рандомизированных контролируемых исследований. Всего было проанализировано 16 научных работ.

В результате было обнаружено, что чеснок способен снижать уровень общего холестерина на 12%.

Кроме того, эксперты говорят, что чеснок значительно снижает кровяное давление. В частности, установлено, что употребление 600-1, 500 мг выдержанного экстракта чеснока было столь же эффективным, как и действие препарата атенолол. К тому же овощ повышает иммунитет, уменьшает окислительный стресс и воспаление в организме, увеличивая продолжительность жизни.

Польза чеснока

Среди основных полезных признаков выделяют: