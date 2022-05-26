Ученые назвали дешевый овощ, который снизит уровень холестерина и продлит жизнь
Прогрессированию старения организма человека способствует хронические воспаления и высокий холестерин. Справиться с ним поможет обычный чеснок.
Ученые проанализировали действие чеснока, как дополнительного средства для снижения холестерина, сообщает NLH.
Специалисты выяснили, что чеснок является эффективным средством борьбы с повышенным холестерином. При этом в большинстве экспериментов участникам давали примерно 0,5-1 г чеснока в день.
Также ученые провели систематический обзор, который включал мета-анализ опубликованных и неопубликованных рандомизированных контролируемых исследований. Всего было проанализировано 16 научных работ.
В результате было обнаружено, что чеснок способен снижать уровень общего холестерина на 12%.
Кроме того, эксперты говорят, что чеснок значительно снижает кровяное давление. В частности, установлено, что употребление 600-1, 500 мг выдержанного экстракта чеснока было столь же эффективным, как и действие препарата атенолол. К тому же овощ повышает иммунитет, уменьшает окислительный стресс и воспаление в организме, увеличивая продолжительность жизни.
Польза чеснока
Среди основных полезных признаков выделяют:
- Нормализует пищеварение - чеснок помогает желудку переваривать тяжелую и жирную пищу;
- Не дает образовываться тромбам - при регулярном поедании чеснока постепенно прекращается процесс тромбоксана, то есть активного слипания тромбоцитов;
- Останавливает действие патогенных микроорганизмов - чеснок способен убивать бактерии и штаммы кишечной палочки, стафилококки путем содержания в нем антисептических микроэлементов;
- Повышает выносливость - чеснок активизирует работоспособность, улучшает физические показатели силы и выносливости организма;
- Повышает мужскую потенцию - овощ расширяет сосуды, тем самым активизирует кровообращение, а также происходит кумулятивный эффект всех активных компонентов растения;
- Благоприятно действует на развитие плода - в чесноке есть фолаты, которые важны для нормального протекания беременности и здоровья будущего ребенка.
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