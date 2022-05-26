Вчені назвали дешевий овоч, який знизить рівень холестерину та продовжить життя
Прогресуванню старіння організму людини сприяє хронічні запалення та високий холестерин. Справитися з ним допоможе звичайний часник.
Вчені проаналізували дію часнику, як додаткового засобу для зниження холестерину, повідомляє NLH.
Фахівці з'ясували, що часник є ефективним засобом боротьби з підвищеним холестерином. При цьому в більшості експериментів учасникам давали приблизно 0,5-1 г часнику в день.
Також вчені провели систематичний огляд, який включав мета-аналіз опублікованих та неопублікованих рандомізованих контрольованих досліджень. Всього було проаналізовано 16 наукових робіт.
В результаті було виявлено, що часник здатний знижувати рівень загального холестерину на 12%.
Окрім того, експерти кажуть, що часник значно знижує кров’яний тиск. Зокрема, встановлено, що вживання 600-1, 500 мг витриманого екстракту часнику було настільки ж ефективним, як і дія препарату атенолол. До того ж овоч підвищує імунітет, зменшує окислювальний стрес і запалення в організмі, збільшуючи тривалість життя.
Користь часнику
Серед основних корисних ознак виділяють:
- Нормалізує травлення - часник допомагає шлунку перетравлювати важку та жирну їжу;
- Не дає утворюватися тромбам - при регулярному поїданні часнику поступово припиняється процес тромбоксану, тобто активного злипання тромбоцитів;
- Зупиняє дію патогенних мікроорганізмів - часник здатний вбивати бактерії і штами кишкової палички, стафілококи шляхом вмісту в ньому антисептичних мікроелементів;
- Підвищує витривалість - часник активізує працездатність, поліпшує фізичні показники сили й витривалості організму;
- Підвищує чоловічу потенцію - овоч розширює судини, тим самим активізує кровообіг, а також відбувається кумулятивний ефект усіх активних компонентів рослини;
- Сприятливо діє на розвиток плода - в часнику є фолати, які важливі для нормального протікання вагітності і здоров'я майбутньої дитини.
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