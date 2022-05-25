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Этот фрукт улучшает пищеварение и состояние сердца: его нужно есть всем

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Среда 25 мая 2022 16:38
Этот фрукт улучшает пищеварение и состояние сердца: его нужно есть всем Польза винограда (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Питательные вещества, содержащиеся в винограде, имеют много преимуществ для здоровья, среди которых профилактика болезней сердца.

Почему стоит включить виноград в ежедневный рацион - читайте ниже.

Польза винограда

Ресвератрол

Это биологически активное вещество из группы растительных эстрогенов, которое борется с веществами, повреждающими клетки. Ресвератрол предотвращает слипание крови, снижает уровень холестерина и ингибирует воспаление в сосудах.

Фенольные соединения

Ни один фрукт не имеет такой высокой доли кофейной кислоты, как виноград. Также в винограде содержатся такие фенольные соединения как кверцетин и мирицетин. Они защищают организм от развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фолиевая кислота

Является разновидностью витамина B. Такой витамин часто выписывают как пищевую добавку беременным женщинам. Нехватка этого вещества в организме взрослых людей провоцирует развитие рака, бесплодия и нарушений психики.

Желудок и кишечник

Виноградная клетчатка обеспечивает регулируемое пищеварение. Присутствующая в нем смесь целлюлозы, сахара и кислот действует как естественное слабительное.

Влияние на сердце

В винограде содержатся антиоксидантные компоненты, которые помогают поддерживать уровень холестерина в здоровом диапазоне и могут снижать кровяное давление.

Также он увеличивает содержание в крови оксида азота, который предотвращает образование сгустков крови, тем самым сокращая вероятность сердечных приступов.

Как употреблять виноград

Виноград нужно употреблять в умеренных количествах, желательно в день не более одной грозди, если гроздь слишком большая (около 1 кг), то лучше съесть за день не более 300-500 г винограда.

В частности, в свежем виде виноград отдает все полезные вещества, можно также употреблять его в виде свежеприготовленного сока.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали фрукт, служащий натуральным антидепрессантом.

Также мы писали, что врачи выяснили, какие цитрусовые наиболее полезны.

Кроме того, читайте, сколько нужно есть овощей и фруктов, чтобы продлить жизнь.

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