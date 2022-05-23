5 самых полезных овощей на планете, которые вы должны есть каждый день

Некоторые овощи являются кладезями питательных веществ и элементов, обладают массой лечебных свойств, и рекомендуются для ежедневного употребления. Причем для большего эффекта их следует есть не в виде дополнений к блюдам, а отдельно.

Какие овощи считаются самыми полезными в мире, и почему - читайте в материале ниже.

Топ-5 овощей, названных учеными и экспертами-диетологами самыми полезными на Земле, приведены в подборке Advanced Health Care.

Шпинат

Эта зелень, однолетнее травянистое растение, имеет впечатляющий состав питательных веществ. Одна чашка (30 граммов) сырого шпината обеспечивает 56% ежедневных потребностей человека в витамине А плюс всю суточную потребность в витамине К, всего за 7 калорий.

Также шпинат богат антиоксидантами, которые помогают снизить риск хронических заболеваний.

Как показало одно исследование, темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, богаты бета-каротином и лютеином, двумя типами антиоксидантов, которые связаны со снижением риска развития рака. Также ученые еще в 2015 году выяснили, что употребление шпината может быть полезным для здоровья сердца, поскольку оно может снизить кровяное давление.

Шпинат (фото: pixabay.com)

Морковь

Морковка содержит бета-каротин, антиоксидант, который придает популярному овощу ярко-оранжевый цвет и может помочь предотвратить рак.

Одно из исследований показало, что с каждой порцией моркови в неделю риск развития рака простаты у участников эксперимента снижался на 5%. По результатам другого исследования, употребление моркови также может снизить риск рака легких у курильщиков в три раза.

Морковь также богата витамином С, витамином К и калием.

Морковь (фото: pixabay.com/jackmac34)

Брокколи

Брокколи относится к семейству крестоцветных овощей, и богато серосодержащим растительным соединением - глюкозинолат, а также сульфорафаном - его побочным продуктом.

Сульфорафан имеет важное значение, поскольку обладает защитным действием против рака.

Употребление в пищу брокколи также может помочь предотвратить другие виды хронических заболеваний.

Помимо способности предотвращать болезни, брокколи также богата питательными веществами. Одна чашка (91 грамм) сырой брокколи обеспечивает 116% суточной потребности в витамине К, 135% суточной потребности в витамине С, а также достаточное количество фолиевой кислоты, марганца и калия.

Брокколи (фото: instagram.com/biotorium)

Чеснок

Чеснок использовали в качестве лекарственного растения еще в древние времена в Китае и Египте.

Основным активным соединением в чесноке является аллицин, растительное соединение, которое в значительной степени отвечает за различные преимущества чеснока для здоровья.

Несколько исследований показали, что чеснок может регулировать уровень сахара в крови и способствовать здоровью сердца, а также может быть полезен в профилактике рака.

Чеснок (фото: freepik.com)

Брюссельская капуста

Как и брокколи, брюссельская капуста относится к семейству крестоцветных овощей и содержит те же полезные для здоровья растительные соединения.

Также брюссельская капуста содержит кемпферол, антиоксидант, который может быть особенно эффективным для предотвращения повреждения клеток.

Употребление брюссельской капусты также может помочь улучшить детоксикацию, снизить риск колоректального рака.

Кроме того, брюссельская капуста очень богата питательными веществами. Каждая порция содержит большое количество многих витаминов и минералов, включая витамин К, витамин А, витамин С, фолиевую кислоту, марганец и калий.

Брюссельская капуста (фото: pexels.com)