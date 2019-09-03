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Ученые нашли на Земле кусок другой планеты: что об этом известно

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Исследователи десятки лет изучали прилетевший на Землю метеорит

Ученым удалось обнаружить минерал, который не встречается на нашей планете. Группа исследователей из Калифорнии на протяжении многих лет изучала метеорит, который нашли в Австралийской провинции Виктория еще в 1951 году.

Минерологи Алан Рубин и Чи Ма в глубине образца выявили и описали минерал, образовавшийся благодяря взаимодействию атомов железа и углерода во время остывания метеорита, пишет Science Alert. Минерал назвали эдскоттитом.

По мнению ученых, уникальный метеорит является фрагментом планетезималя, который появился еще в период "молодости" нашей Солнечной систему. Но ему так и не удалось сформироваться в полноценную планету.

Эдскоттит мог образоваться под воздействием высоких температур из-за радиоактивности элементов.

Ученые обнаружили на Земле фрагмент другой планеты (иллюстративное фото: pixabay.com)

Но случайная космическая катастрофа - это могло быть столкновение с другим крупным космическим телом - разрушила этот "зародыш планеты". Его обломки рассеялись по всей Солнечной системе, а один из них упал в Австралии в 50-х годах прошлого века.

Напомним, недавно ученые обнаружили во Вселенной две супермассивные черные дыры, которые вот-вот столкнутся. Исследователи рассказали, как это происшествие сможет повлиять на Землю.

Ранее мы писали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу для Земли из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.

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