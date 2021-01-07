Ученые нашли уникальную египетскую печать с загадочными символами (фото)

В древнем городе Комана Понтика в провинции Стамбул на севере Турции ученые сделали удивительную находку. Археологи раскопали древнюю египетскую печать, которой может быть около 3 тысяч лет. Печать в форме жука-скарабея может помочь исследователями понять, что происходило в регионе в период эллинизма.

Ученые работают над раскопками в регионе с 2004 года. Помимо ранее сделанных крупных находок в начале января исследователи заявили о еще одной. Недавнее открытие может объяснить международное значение города Комана в эллинистический период, сообщает Daily Sabah.

"Мы обнаружили много новых находок в 2020 году благодаря большим земляным работам. Возможно, самым интересным из них был скарабей из Египта, который является жуком в форме печати или амулета, украшенного иероглифическими надписями", - говорит профессор Ближневосточного технического университета Бурку Эрцияса.

Она также рассказала детали по возрасту печати.

"Мы изучали иероглифы на печати, и вписано имя, которое принадлежало Тутмосу III, шестому фараону 18-й династии Египта, правившему между 1479 до н. е. и 1429 до н. е. Обнаружили и других скарабеев Тутмоса III в местах археологических раскопок, некоторые даже в Анталии, которые показывают, что эти амулеты использовались до четвертого-пятого века до нашей эры", - добавляет исследователь.

Египетская печать в форме жука-скарабея (фото: dailysabah.com)

Археологические раскопки и раскопки в Комани Понтика обнаружили многовековые или даже тысячелетние старинные сооружения, памятники и работ, относящихся к широкому кругу исторических государств, включая османский, сельджукский и римский периоды. Сейчас раскопано участок захоронения, церкви и поселения.

Раскопки в Комани Понтика (фото: dailysabah.com)

Напомним, что ранее исследователь обнаружил в пирамиде Хеопса загадочную дверь.

Ранее археологи обнаружили храм Афродиты, которому 2500 лет.