Исследователь обнаружил в пирамиде Хеопса загадочную дверь

В Египте в тоннеле пирамиды Хеопса нашли загадочную дверь (фото: pixabay.com)

Египетский исследователь обнаружил загадочную дверь внутри подземной камеры Великой пирамиды в Гизе, которую называют пирамидой Хеопса. Предполагается, что она была построена во времена Четвертой династии фараона Хуфу более 4500 лет назад.

Писателю Бену ван Керквику, который ведет YouTube-канал предоставили частный доступ к съемке внутри древнего сооружения на два часа. Во время экскурсии он отделился от основной группы, чтобы пройти по коридору и исследовать таинственную камеру в нижней части пирамиды. Об этом сообщает издание Еxpress.

В Египте в тоннеле пирамиды Хеопса нашли загадочную дверь (скриншот с видео)

"Если вы присмотритесь, вы увидите полость и крышу - именно там был скрытый блок перемычки, и эта камера заблокирована тремя массивными гранитными блоками, которые находятся в коридоре", - рассказал Бен ван Керквик.

В Египте в тоннеле пирамиды Хеопса нашли загадочную дверь (скриншоты с видео)

Оттуда коридор спускается на 87 метров в подземную камеру. Исследователь направился в подземную камеру, которая была заполнена оборудованием, используемым командой, обнаружившей таинственные пустоты Великой пирамиды в 2017 году.

Исследователь отметил, что с помощью туннеля можно найти пересечение нисходящего и восходящего проходов, которое, по задумке, нельзя обнаружить.

Но он также заметил еще загадочную дверь, которая ведет в очень "странный проход".

В Египте в тоннеле пирамиды Хеопса нашли загадочную дверь (видео: YouTube)

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