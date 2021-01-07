Вчені знайшли унікальну єгипетську печатку із загадковими символами (фото)

У стародавньому місті Комана Понтіка в провінції Стамбул на півночі Туреччини вчені зробили дивовижну знахідку. Археологи розкопали древню єгипетську печатку, якій може бути близько 3 тисяч років. Печатка у формі жука-скарабея може допомогти дослідниками зрозуміти, що відбувалося в регіоні в період еллінізму.

Вчені працюють над розкопками в регіоні з 2004 року. Крім раніше зроблених великих знахідок на початку січня дослідники заявили про ще одну. Нещодавнє відкриття може пояснити міжнародне значення міста Комана в елліністичний період, повідомляє Daily Sabah.

"Ми виявили багато нових знахідок у 2020 році завдяки великим земляним роботам. Можливо, найцікавішим з них був скарабей з Єгипту, який є жуком у формі печатки або амулета, прикрашеного ієрогліфічними написами", - говорить професор Близькосхідного технічного університету Бурку Ерціяса.

Вона також розповіла деталі за віком друку.

"Ми вивчали ієрогліфи на друку, і вписано ім'я, яке належало Тутмосу III, шостому фараону 18-ї династії Єгипту, що правив між 1479 до н. е. і 1429 до н. е. Виявили та інших скарабеїв Тутмоса III в місцях археологічних розкопок, деякі навіть в Анталії, які показують, що ці амулети використовувалися до четвертого-п'ятого століття до нашої ери", - додає дослідник.

Єгипетська друк у формі жука-скарабея (фото: dailysabah.com)

Археологічні знахідки та розкопки в Комані Понтіка виявили багатовікові або навіть тисячолітні старовинні споруди, пам'ятники та роботи, що належать до широкого кола історичних держав, включаючи османський, сельджуцький і римський періоди. Зараз розкопано ділянку поховання, церкви й поселення.

Розкопки в Комані Понтійська (фото: dailysabah.com)

Нагадаємо, що раніше дослідник виявив у піраміді Хеопса загадкові двері.

Раніше археологи виявили храм Афродіти, якому 2500 років.