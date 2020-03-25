Ученые нашли новое лекарство от коронавируса: его эффективность поражает

Коронавирус в Украине и мире забрал уже много жизней. Но уже скоро COVID-19 может быть преодолен.

Так, в научном журнале International Journal of Antimicrobial Agents появилась публикация коллектива французских ученых во главе с профессором, врачом-инфекционистом Дидье Раулем под названием "Гидроксихлорохин и азитромицин как лечение COVID-19: результаты открытого не рандомизированного клинического испытания". На статью обратил внимание иммунолог Захар Милютин, который опубликовал перевод на своей странице в Facebook.

В исследовании говорится о том, что хлорохин и гидроксихлорохин оказались эффективными против коронавирусе.

"Французские пациенты с подтвержденным COVID-19 были включены в протокол первой группы с начала марта по 16 марта, чтобы получать 600 мг гидроксихлорохина ежедневно, а их вирусную нагрузку ежедневно проверяли через носоглотковые мазки в условиях стационара. В зависимости от их клинических симптомов к лечению добавляли азитромицин. В отрицательную контрольную группу были включены нелеченные пациенты с другого центра и случаи отказа от протокола. Присутствие или отсутствие вируса на 6-й день после включения считалась конечной точкой. Результаты: 6 пациентов не имели симптомов, в 22 - симптомы инфекции верхних дыхательных путей, у 8 - симптомы инфекции нижних дыхательных путей. В этом исследовании было пролечено двадцать случаев, которые показали значительное уменьшение вирусной нагрузки на 6-й день после включения по сравнению с контрольной группой и значительно меньшую среднюю продолжительность переноса инфекции, чем сообщалось о нелеченных пациентов в литературе. Азитромицин, добавленный к гидроксихлорохина, был значительно более эффективным для устранения вирусов", - говорится в материале.

Ученые пришли к выводу, что несмотря на небольшой объем выборки, их исследование показывает, что лечение гидроксихлорохином связано с существенным уменьшением или исчезновением вирусной нагрузки у пациентов с COVID-19, а его эффект усиливается азитромицином.

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