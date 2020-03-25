Вчені знайшли нові ліки від коронавірусу: їх ефективність вражає

Коронавірус в Україні та світі забрав уже багато життів. Але уже скоро COVID-19 може бути здоланий.

Так, у науковому журналі International Journal of Antimicrobial Agents з'явилася публікація колективу французьких вчених на чолі з професором, лікарем-інфекціоністом Дідьє Раулем під назвою "Гідроксихлорохін та азитроміцин як лікування COVID-19: результати відкритого не рандомізованого клінічного випробування". На статтю звернув увагу імунолог Захар Мілютін, який опублікував переклад на своїй сторінці у Facebook.

У дослідженні йдеться про те, що хлорохін та гідроксихлорохін виявились ефективними проти коронавірусу.

"Французькі пацієнти з підтвердженим COVID-19 були включені до протоколу першої групи з початку березня по 16 березня, щоб отримувати 600 мг гідроксихлорохіну щодня, а їх вірусне навантаження щодня перевіряли через носоглоткові мазки в умовах стаціонару. Залежно від їх клінічних симптомів до лікування додавали азитроміцин. В негативну контрольну групу були включені неліковані пацієнти з іншого центру та випадки відмови від протоколу. Присутність або відсутність вірусу на 6-й день після включення вважалася кінцевою точкою. Результати: 6 пацієнтів не мали симптомів, у 22 - симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів, у 8 - симптоми інфекції нижніх дихальних шляхів. У цьому дослідженні було проліковано двадцять випадків, які показали значне зменшення вірусного навантаження на 6-й день після включенні порівняно з контрольною групою та значно меншу середню тривалість перенесення інфекції, ніж повідомлялося про нелікованих пацієнтів у літературі. Азитроміцин, доданий до гідроксихлорохіну, був значно ефективнішим для усунення вірусів", - йдеться у матеріалі.

Вчені дійшли висновку, що незважаючи на невеликий обсяг вибірки, їхнє дослідження показує, що лікування гідроксихлорохіном пов'язане з суттєвим зменшенням або зникненням вірусного навантаження у пацієнтів із COVID-19, а його ефект посилюється азитроміцином.

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