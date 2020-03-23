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Ученые нашли лекарство от коронавируса

STYLERКоронавирус    23.03.2020 - 08:49
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Ученые обнаружили лекарство от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

В Чехии нашли препарат, который может бороться с коронавирусом

Коронавирус заразил в мире уже более 300 тысяч человек. В Украине инфицированы 73 человека, из них трое людей скончались. В Чехии заявили, что нашли лекарство от COVID-19. Об этом сообщил Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в эфире одного из телеканалов. Он рассказал, что это противомалярийный препарат Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis. По его словам, это лекарство эффективно в борьбе с инфекцией.

"Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания COVID-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность", – сказал Адам Войтех.

По его словам, препарат Plaquenil не выписывают так просто всем врачам, за исключением специалистов в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дермато-венерологии и ревматологии, а также инфектологам.

В аптеках не продают лекарство, если в рецепте не указан диагноз пациента и специализация медика. Лекарство также не выписывают более, чем на два месяца.

Напомним, что в ВОЗ уже неоднократно заявляли, что лекарство от COVID-19 пока не найдено. Во всем мире ученые пытаются создать вакцину от коронавируса, но многие специалисты утверждают, что человечество поборет инфекцию только естественной иммунизацией, то есть, когда коронавирусом переболеет большее количество населения и организм выработает антитела к вирусу.

К слову, ранее в СМИ появлялась информация, что препарат Арбидол российского производства, который запустили еще в СССР борется с коронавирусом, но его эффективность пока что точно не доказана.

Как мы ранее писали, Уляна Супрун подробно рассказала про процесс создания лекарства, которое является одним из самых ожидаемых изобретений за историю человечества.

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