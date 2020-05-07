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Ученые нашли группу планет, на которых может быть жизнь

STYLERНовости науки    07.05.2020 - 23:20
Ученые нашли группу планет, на которых может быть жизнь
Ученые открыли группу планет пригодных для жизни (фото: freepik)

Астрономы при помощи нового телескопа нашли уникальные планеты

Ученые обнаружили группу планет, вращающихся вокруг белого карлика, на которых может быть жизнь. Такое открытие удалось сделать благодаря разработке сверхмощного телескопа, пишет ScienceAlert ссылаясь на статью из Astrophysical Journal Letters.

Телескоп JWST был специально создан, чтобы искать биосигнатуры в атмосферах экзопланет (те, что находятся за пределами солнечной системы).

Хотя белые карлики и считаются мертвыми звездами, они все еще излучают тепло. Фактически, белые карлики могут оставаться стабильными в течение миллиардов лет, излучая тепловую энергию, нагревая все планеты, что вращаются вокруг звезды.

"Это означает, что любая жизнь на планетах, вращающихся вокруг них, обладает стабильностью и ей не придется сталкиваться со смертельными вспышками или другими опасными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Еще одной особенностью белых карликов является то, что планеты в их системе проще изучать, так как звезды не излучают сильного свечения.

Ранее мы писали, что ученые заявили о первой звездной системе с черной дырой, которую можно увидеть невооруженным глазом. Это самая близкая к Земле черная дыра.

Также сообщалось, что палеонтологи сделали очень важное открытие о существовании водных динозавров.

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