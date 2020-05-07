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Вчені знайшли групу планет, на яких може бути життя

STYLERНовини науки    07.05.2020 - 23:20
Вчені знайшли групу планет, на яких може бути життя
Вчені відкрили групу планет придатних для життя (фото: freepik)

Астрономи за допомогою нового телескопа знайшли унікальні планети

Вчені виявили групу планет, що обертаються навколо білого карлика, на яких може бути життя. Таке відкриття вдалося зробити завдяки розробці надпотужного телескопа, пише ScienceAlert посилаючись на статтю з Astrophysical Journal Letters.

Телескоп JWST був спеціально створений, щоб шукати биосігнатури в атмосферах екзопланет (ті, що знаходяться за межами сонячної системи).

Хоча білі карлики і вважаються мертвими зірками, вони все ще випромінюють тепло. Фактично, білі карлики можуть залишатися стабільними протягом мільярдів років, випромінюючи теплову енергію, нагріваючи всі планети, що обертаються навколо зірки.

"Це означає, що будь-яке життя на планетах, що обертаються навколо них, має стабільність і йому не доведеться стикатися зі смертельними спалахами або іншими небезпечними обставинами", - йдеться в повідомленні.

Ще однією особливістю білих карликів є те, що планети в їхній системі простіше вивчати, оскільки зірки не випромінюють сильного світіння.

Раніше ми писали, що вчені заявили про першу зоряну систему з чорною дірою, яку можна побачити неозброєним оком. Це найближча до Землі чорна діра.

Також повідомлялося, що палеонтологи зробили дуже важливе відкриття про існування водних динозаврів.

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