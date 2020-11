Ученые нашли главную причину рака: это может полностью изменить лечение

Ученым после ряда важны исследования удалось выяснить главную причину возникновения рака. Как рассказали специалисты из университета Данди (Шотландия), онкология развивается из-за ослабленного иммунитета.

Об этом говорится в статье научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Шотландские ученые пришли к выводу, что к появлению злокачественных клеток в организме причастен тимус - важный орган иммунной системы.

Именно тимус способствует появлению Т-лимфоцитов, что помогают уничтожать аномальные клетки с чужеродными антигенами и вырабатывает вещества, которые образуют антитела в организме.

"Если наши предположения подтвердятся, то окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня", - говорят ученые.

Для справки, тимус (вилочковая железа) - это лимфоэпителиальный орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое "обучение" T-клеток иммунной системы. Тимус расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной (верхнее средостение).

Ранее онкологи также назвали главные признаки рака кожи и объяснили, как понять, что маленькое новообразование на теле может стать большой проблемой.

Кроме того, последние исследования доказали, что некоторые вирусы и бактерии могут стать причиной развития онкологии. Причем, каждый пятый случай рака связан именно с этими патогенами.

А вот украинские онкологи рассказали, что рак груди бывает не только у женщин, но и у мужчин. Последние умирают от него чаще из-за сложности в диагностике.