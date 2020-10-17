Рак груди бывает не только у женщин: как не пропустить опасные симптомы

Рак груди бывает не только у женщин (коллаж: РБК-Украина)

Мужчины болеют раком груди реже, но умирают от него чаще

Рак груди, оказывается, бывает не только у женщин. Мужчины также могут заболеть этим видом онкологии. Статистика говорит, что каждый сотый случай рака молочной железы выявляют у мужчин.

За год около 150 украинских мужчин сталкиваются с этим недугом. При этом немногие даже знают, что такое вообще возможно, говорится в сюжете ТСН.

Часто эти симптомы не распознают, поэтому у мужчин в два раза чаще рак груди обнаруживают на поздней стадии.

Мужчина по имени Федор говорит, что никогда бы не поверил в существование такой болезни, если бы не столкнулся с ней сам.

У него ничего не болело, уплотнений не было, но возник нарыв. С ним он проходил три месяца, прежде чем попал к онкологам. Мужчина еще и додумался его выдавить. Две недели мазался, прикладывал лекарства...

"Там же есть такая же ткань. Просто она не была развита, использована мужчиной. Но, тем не менее, там точно также может быть рак", - говорит хирург Олег Тюрин.

Кроме того у мужчин такой рак труднее лечить и сложнее диагностировать. Средний возраст пациентов с раком груди в Украине 71 год.

Врачи советуют обращать внимание на любые изменения в соске и ареоле: уплотнение, изменение формы.

В Европе и Америке таких случаев находят больше на 30%, ведь там во время профосмотров мужчинам проверяют и молочную железу. А в Украине рак молочной железы по-прежнему профилирован на женщин.

Рак молочной железы у мужчин (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что онколог назвал симптомы рака, которые нельзя игнорировать, и нужно срочно обращаться к врачу.