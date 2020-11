Вчені знайшли головну причину раку: це може повністю змінити лікування

Вченим після низки важливих досліджень вдалося з'ясувати головну причину виникнення раку. Як розповіли фахівці з університету Данді (Шотландія), онкологія розвивається через ослаблений імунітет.

Про це йдеться в статті наукового журналу Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Шотландські вчені прийшли до висновку, що до появи злоякісних клітин в організмі причетний тимус - важливий орган імунної системи.

Саме тимус сприяє появі Т-лімфоцитів, що допомагають знищувати аномальні клітини з чужорідними антигенами і виробляє речовини, які утворюють антитіла в організмі.

"Якщо наші припущення підтвердяться, то виявиться, що рак потрібно лікувати зовсім не так, як це роблять сьогодні", - говорять вчені.

Для довідки, тимус (вилочкова залоза) - це лімфоепітелиальний орган лімфопоезу людини і багатьох видів тварин, в якому відбувається дозрівання, диференціювання та імунологічне "навчання" T-клітин імунної системи. Тимус розташований у верхній частині грудної клітини, відразу за грудиною (верхнє середостіння).

