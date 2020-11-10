Онкологи назвали главные признаки рака кожи

Названы главные признаки рака кожи (коллаж: РБК-Украина)

Врачи рассказали, как распознать опасные симптомы злокачественных образований на коже

Врачи рассказали про главные признаки рака кожи. Эти критерии помогут распознать опасную родинку, чтобы вовремя обратится к врачу за консультацией и начать лечение.

Так, главным симптомом рака кожи является появление новых родинок, либо внешнее изменение уже имеющихся. Про этот признак говорят британские онкологи из организации Melanoma UK, пишет Express.

Медики также обозначили пять критериев "плохих" изменений родинки:

меняется форма,

возникает асимметрия,

края становятся неровными,

меняется цвет - к коричневому или черному добавляется еще белый или синий,

родинка увеличивается до 6 миллиметров в диаметре и больше, и продолжает видоизменяться.

Если вы заметили на своем теле подобные перемены, немедленно бегите к врачу, говорят онкологи.

Существует также специальная аббревиатура для распознания опасной родинки - "правило ABCD". Где А - асимметрия пигментного пятна, В - неровность границ, С - неравномерность окраски, D - диаметр более 6 мм.

Ранее врачи также рассказали, какие вирусы и бактерии могут вызывать рак. Причем, каждый пятый случай онкологии именно из-за этих возбудителей.

Также онколог рассказала, как распознать опасную родинку, и когда пора бежать к врачу.