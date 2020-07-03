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Вчені нарешті з'ясували, скільки років собакам: не один рік до семи людських

STYLERТварини    03.07.2020 - 22:39
Вчені нарешті з'ясували, скільки років собакам: не один рік до семи людських
Вчені визначили, як дорослішають собаки (фото: pixabay.com)

Вчені визначили, що собаки ростуть, дорослішають і старіють непропорційно

Вченим нарешті вдалося розгадати формулу розрахунку віку собак. Довгий час ми рахували роки наших улюбленців просто - один за сім. Тобто, шестирічний пес асоціювався з чоловіком середніх років. Але виявилося, що увесь цей час ми помилялися.

Так, згідно з даними нового дослідження, опублікованих виданням Newsweek, формула віку собак набагато складніша, ніж рік за сім.

Як виявилося, цуценята дорослішають набагато швидше, ніж собаки іншого віку. І до одного року вік пса становить вже 30 людських. Ці висновки вченим вдалося зробити після дослідження ДНК більше сотні лабрадорів-ретриверів у віці від одного місяця до 16 років.

Але це не означає, що до двох років ваш улюбленець досягне пенсійного віку, адже з часом старіння сповільнюється.

До двох років пес сягає вже понад 40 років, а до чотирьох - йому вже 54 роки. Коли ж собаці 14, вона досягає солідних 70 років.

"Ми точно можемо сказати, що пропорція 1:7 не працює", - говорять автори дослідження.

Вчені нарешті з'ясували, скільки років собакам: не один рік до семи людських

Як старіють собаки (фото: newsweek.com)

Тепер вчені планують повторити дослідження, але звірити дані з іншими породами.

Раніше вчені нарешті з'ясували, як риби заселяють порожні водойми. Виявилося, що спосіб дуже екстремальний.

Також ми повідомляли, що у літаку МАУ загинули 38 цуценят у вантажному відсіку, після чого спалахнув гучний скандал.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України собаки
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