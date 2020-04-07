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Ученые на эксперименте показали неэффективность масок от коронавируса

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 16:05
Ученые на эксперименте показали неэффективность масок от коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус способен легко проникать под защитные маски

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, а с 6 апреля все украинцы обязаны соблюдать масочный режим. Насколько эффективно для профилактики COVID-19 ношение защитной маски - в материале Styler.

Ученые провели необычный эксперимент при участии инфицированных коронавирусом людей. Они взяли два типа масок - хлопчатобумажные и медицинские. И попросили нескольких человек в двух больницах Сеула покашлять на маски, что находились от пациентов на расстоянии 17 сантиметров, пишет CNN.

Результат эксперимента показал, что вирус проник сквозь маску, хотя патогены в основном остались на внешней части покрытия. При этом в рамках опыта не удалось установить, смог ли вирус проникнуть через покрытие маски или же он попал на ее внутреннюю сторону через края.

Ученые пришли к выводу, что маски неэффективны при близком контакте, когда вирус передается от заболевшего без маски к здоровому человеку в маске.

Сейчас ученые планируют узнать, помогают ли маски предотвратить распространение заболевания у людей с бессимптомным течением или у людей с вирусом, которые не кашляют.

Стоит отметить, что в Украине после ужесточения карантина с 6 апреля предусмотрено обязательное ношения масок в общественных местах. При этом можно использовать медицинскую маску, респиратор или маску сделанную собственными руками. А вот некоторой категории украинцев запрещено носить маски с клапаном выдоха.

Ранее в Минздраве показали, как вирус может проникать под защитные маски.

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