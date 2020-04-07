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Вчені на експерименті показали неефективність масок від коронавіруса

STYLERКоронавірус    07.04.2020 - 16:05
Вчені на експерименті показали неефективність масок від коронавіруса
Коронавірус 2020 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус здатний легко проникати під захисні маски

Коронавірус в Україні продовжує поширюватись, а з 6 квітня всі українці зобов'язані дотримуватися маскового режиму. Наскільки ефективно для профілактики COVID-19 носіння захисної маски - в матеріалі Styler.

Вчені провели незвичайний експеримент за участю інфікованих коронавірусом людей. Вони взяли два типи масок - бавовняні і медичні. І попросили кількох людей у двох лікарнях Сеула покашляти на маски, що були від пацієнтів на відстані 17 сантиметрів, пише CNN.

Результат експерименту показав, що вірус проник крізь маску, хоча патогени в основному залишилися на зовнішній частині покриття. При цьому в рамках досвіду не вдалося встановити, чи зміг вірус проникнути через покриття маски або ж він потрапив на її внутрішню сторону через краї.

Вчені прийшли до висновку, що маски неефективні при близькому контакті, коли вірус передається від хворого без маски до здорової людини в масці.

Зараз вчені планують дізнатися, чи допомагають маски запобігти поширенню захворювання у людей з безсимптомним перебігом або у людей з вірусом, які не кашляють.

Варто відзначити, що в Україні після посилення карантину з 6 квітня передбачено обов'язкове носіння масок у громадських місцях. При цьому можна використовувати медичну маску, респіратор або маску, зроблену власними руками. А от певній категорії українців заборонено носити маски з клапаном видиху.

Раніше в МОЗ показали, як вірус може проникати під захисні маски.

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