Как коронавирус проникает под маски: появилось видео

Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус не летает сам в воздухе, но в ряде случаев проникает под медицинскую маску

Коронавирус COVID-19 проникает под маску, поэтому считать такой способ защиты надежным - нельзя. В Минздраве Украины показали на видео, как вирусная инфекция проникает на слизистые оболочки, а также рассказали, какими способами распространяется инфекция.

В ведомстве напомнили, что носить маску нужно обязательно тем, кто болеет, а также тем, кто близко контактирует с заболевшими, например медикам.

А маска на лице здорового человека не защищает от вируса, поскольку капельки инфекции после чихания или кашля заболевшего человека в течение нескольких минут остаются в воздухе. Они распространяются на расстояние до 1,5 метра.

Кроме того, маска не защищает слизистую глаз от попадания вируса. Поэтому главной защитой - является социальная самоизоляция.

Коронавирус остается на руках или разных поверхностях, поэтому заразится можно при рукопожатии или от поручня в общественном транспорте. Но при этом важно помнить, что COVID-19 не проникает через кожу. А вот касание рукой, на которой остался вирус, лица (слизистой глаз, рта, носа) приводит к заражению.

В Минздраве напомнили, что основными способами распространения коронавируса:

рукопожатие (другой тесный контакт),

поручни транспорта, дверные ручки магазина, кнопки лифтов и т. д.

капли после чихания или кашля заболевшего (вирус живет в воздухе несколько минут).

Как защититься от коронавируса:

избегать рукопожатия и других социальных контактов,

не трогать лицо грязными руками,

чаще мыть руки с мылом (обрабатывать антисептиком),

Самым лучшим способом защититься от инфекции является максимальная социальная изоляция.

Медичні маски варто використовувати, якщо не уникнути тісного контакту з людиною із симптомами респіраторного захворювання МОЗ нагадує: Медичні маски варто використовувати, якщо не уникнути тісного контакту з людиною із симптомами респіраторного захворювання. Щоб убезпечити себе, передусім тримайте дистанцію з оточуючими не менше 1,5 метра, мийте руки з милом та залишайтеся вдома! Детальніше — у нашому спільному з FILM.UA Group відео з лікарем-педіатром, експертом МОЗ України Наталією Кундіною. #StopКоронавірус Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Как коронавирус проникает под маску (видео: facebook.com/moz.ukr)

Напомним, что в одном из регионов Украины объявили о том, что украинцев начнут массово тестировать на коронавирус.