Ученые бьют тревогу из-за глобального потепления: леса могут стать озерами за месяц

Резкое оттаивание вечной мерзлоты в Арктике удвоит предыдущие прогнозы по потенциальным выбросам углерода, и может привести к стремительной экологической катастрофе.

Соответствующее исследование ученых из Калифорнийского университета в Болдере в США опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает Phys.org.

Указывается, что вечно мерзлый слой на 18 миллионах квадратных километрах составляет одну четверть всей открытой земли в северном полушарии. Согласно нынешним оценкам, льды скрывают 1,5 трлн метрических тонн углерода. Из-за глобального потепления регион станет крупным источником выбросов углерода, включая выбросы углекислого газа и метана, который является более мощным парниковым газом, чем углекислый газ.

По словам директора Института арктических и альпийских исследований и ведущего автора исследования Меррит Турецки, это резкое оттаивание является "быстрым и драматичным, которое беспрецедентным образом воздействует на ландшафты".

"Леса могут стать озерами в течение месяца, оползни будут происходить без предупреждения, а невидимые дыры от метана могут проглотить снегоходы целиком", - предупреждает ученый.

Она также добавила, что резкое оттаивание вечной мерзлоты может происходить различными способами, но оно всегда представляет собой резкий экологический сдвиг.

Почему таяние вечной мерзлоты имеет значение

Вечная мерзлота содержит камни, почву, песок и, в некоторых случаях, "карманы" чистого грунтового льда. Он хранит в среднем вдвое больше углерода, чем в атмосфере, потому что хранит остатки жизни, которые когда-то процветали в Арктике, включая мертвые растения, животных и микробов. Эти организмы, которые никогда не разлагались полностью, были заперт в холодильнике Земли на тысячи лет.

Поскольку климат нагревается, вечная мерзлота не может оставаться замороженной. На 80% приполярного севера Арктики потепление климата может спровоцировать постепенное оттаивание вечной мерзлоты, которое проявляется в течение десятилетий или веков.

Но в остальных частях Арктики, где содержание грунтового льда высокое, резкая оттепель может произойти в течение нескольких месяцев, что приведет к чрезвычайным последствиям для ландшафта и атмосферы, особенно там, где вечная мерзлота богата льдом. Этот быстрый процесс называется "термокарст", потому что тепловое изменение вызывает оседание. Это приведет к карстовому ландшафту, известному своей эрозией и воронками.