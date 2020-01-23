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Человечество в опасности: ученые заявили об обнаружении еще 28 вирусов

STYLERЖизнь    23.01.2020 - 19:59
Человечество в опасности: ученые заявили об обнаружении еще 28 вирусов
В Тибете нашли древние вирусы (Коллаж РБК-Украина)

В ледниках Тибета были обнаружены вирусы, с которыми не сталкивалась современная медицина

В результате глобального потепления ледники Тибета начали стремительно таять и ученые двух стран обнаружили там 28 новых вирусов, которые угрожают человечеству. Как сообщили исследователи, ледникам более 15 тысяч лет и древние вирусы могут вырваться наружу.

Как сообщается в опубликованной статье ученых на портале ScienceAlert, в результате экспедиции было обнаружено 33 группы вирусов, из которых 28 – древние, с которыми современная наука никогда не сталкивалась.

Группа исследователей из США и Китая побывала на Тибете и пробурила 50 метров вглубь ледника, чтобы получить пробы древнего льда. Это стало возможным после того, как часть ледников начала таять.

Ученые отметили, что глобальное потепление может привести к потере микробной и вирусной информации, которая помогла бы реконструировать состояние климата в древности.

Кроме того, исследователи обеспокоены тем, что древние и неизученные вирусы могут стать очень опасными для человечества.

"В худшем случае таяние льда может привести к выделению патогенных микроорганизмов в окружающую среду", - говорится в статье.

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Новости Украины угрозыглобальное потеплениеученые
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