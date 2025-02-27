Вчені створили електронну шкіру, яка загоюється за лічені секунди: у чому її унікальність

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Електронна шкіра, що відновлюється за секунди

На відміну від попередніх технологій E-Skin, які відновлювалися за хвилини або навіть години, нова версія відновлює понад 80 відсотків своєї функціональності всього за 10 секунд.

Цей надшвидкий механізм самовідновлення значно підвищує довговічність і надійність переносної електроніки, роблячи її більш практичною для повсякденного використання.

За словами професора Янчжи Чжу, провідного дослідника проекту, це досягнення усуває одну з головних обмежень пристроїв з електронною шкірою. "Ми подолали серйозний бар'єр для практичного використання, домігшись часу відновлення всього за секунди, а не хвилини або години", - зазначив професор.

Потужний інструмент для моніторингу здоров'я

Електронна шкіра, що самовідновлюється, - це не тільки довговічність, а й неймовірний розум. Дослідники успішно інтегрували штучний інтелект (ШІ) для поліпшення можливостей моніторингу здоров'я. Це дає змогу пристрою точно вимірювати силу м'язів, рівень втоми та загальну фізичну працездатність у реальному часі.

Це робить її особливо корисною для спортсменів, пацієнтів на реабілітації та людей, які бажають відстежувати свою фізичну форму з медичною точністю. Здатність пристрою функціонувати в екстремальних умовах - включно з підводним використанням - розширює його потенційні сфери застосування.

Створена для реального світу

Традиційні носимі сенсори часто виходять з ладу при подряпинах або пошкодженнях, але нова електронна шкіра продовжує працювати навіть після зносу. Вона розроблена так, щоб адаптуватися до різних умов навколишнього середовища, що робить її практичним варіантом для людей з активним способом життя.

"Ми створили технологію, яка не тільки витримує повсякденне зношування, а й продовжує надавати точні дані про здоров'я навіть у складних умовах", - заявив професор і експерт Алі Хадемхоссейні.

Майбутнє носимої технології для здоров'я

Завдяки своїй довговічності, точності, підтримуваній ШІ, і надшвидкому відновленню, цей прорив у технології електронної шкіри відкриває двері в нову епоху персонального моніторингу здоров'я.

Як повідомляє ScienceDaily, ця технологія може усунути одну з головних слабких сторін традиційних пристроїв, які носять - крихкість. Здатність до самовідновлення за лічені секунди робить її практичним рішенням для довгострокового і надійного моніторингу здоров'я, навіть в екстремальних умовах.

Якщо ця інновація буде комерціалізована, вона може змінити майбутнє носимої технології для здоров'я і розширити межі того, що можуть досягати розумні медичні пристрої.

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