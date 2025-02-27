Ученые создали электронную кожу, которая заживает за считанные секунды: в чем ее уникальность

Технология носимых устройств для здоровья сделала огромный шаг вперед. Ученые разработали самовосстанавливающуюся электронную кожу (E-Skin), которая восстанавливает свою работоспособность всего за несколько секунд после повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-ресурс Indian Defense Review.
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В отличие от предыдущих технологий E-Skin, которые восстанавливались за минуты или даже часы, новая версия восстанавливает более 80 процентов своей функциональности всего за 10 секунд.
Этот сверхбыстрый механизм самовосстановления значительно повышает долговечность и надежность носимой электроники, делая ен более практичной для повседневного использования.
По словам профессора Янчжи Чжу, ведущего исследователя проекта, это достижение устраняет одну из главных ограничений устройств с электронной кожей. "Мы преодолели серьезный барьер для практического использования, добившись времени восстановления всего за секунды, а не минуты или часы", - отметил профессор.
Самовосстанавливающаяся электронная кожа - это не только долговечность, но и невероятный ум. Исследователи успешно интегрировали искусственный интеллект (ИИ) для улучшения возможностей мониторинга здоровья. Это позволяет устройству точно измерять силу мышц, уровень усталости и общую физическую работоспособность в реальном времени.
Это делает ее особенно полезной для спортсменов, пациентов на реабилитации и людей, желающих отслеживать свою физическую форму с медицинской точностью. Способность устройства функционировать в экстремальных условиях - включая подводное использование - расширяет его потенциальные области применения.
Традиционные носимые сенсоры часто выходят из строя при царапинах или повреждениях, но новая электронная кожа продолжает работать даже после износа. Она разработана так, чтобы адаптироваться к различным условиям окружающей среды, что делает ее практичным вариантом для людей с активным образом жизни.
"Мы создали технологию, которая не только выдерживает повседневный износ, но и продолжает предоставлять точные данные о здоровье даже в сложных условиях", - заявил профессор и эксперт Али Хадемхоссейни.
Благодаря своей долговечности, точности, поддерживаемой ИИ, и сверхбыстрому восстановлению, этот прорыв в технологии электронной кожи открывает дверь в новую эпоху персонального мониторинга здоровья.
Как сообщает ScienceDaily, эта технология может устранить одну из главных слабых сторон традиционных носимых устройств - хрупкость. Способность к самовосстановлению за считанные секунды делает ее практичным решением для долгосрочного и надежного мониторинга здоровья, даже в экстремальных условиях.
Если эта инновация будет коммерциализирована, она может изменить будущее носимой технологии для здоровья и расширить границы того, что могут достигать умные медицинские устройства.
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