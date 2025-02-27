Ученые создали электронную кожу, которая заживает за считанные секунды: в чем ее уникальность

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Электронная кожа, восстанавливающаяся за секунды

В отличие от предыдущих технологий E-Skin, которые восстанавливались за минуты или даже часы, новая версия восстанавливает более 80 процентов своей функциональности всего за 10 секунд.

Этот сверхбыстрый механизм самовосстановления значительно повышает долговечность и надежность носимой электроники, делая ен более практичной для повседневного использования.

По словам профессора Янчжи Чжу, ведущего исследователя проекта, это достижение устраняет одну из главных ограничений устройств с электронной кожей. "Мы преодолели серьезный барьер для практического использования, добившись времени восстановления всего за секунды, а не минуты или часы", - отметил профессор.

Мощный инструмент для мониторинга здоровья

Самовосстанавливающаяся электронная кожа - это не только долговечность, но и невероятный ум. Исследователи успешно интегрировали искусственный интеллект (ИИ) для улучшения возможностей мониторинга здоровья. Это позволяет устройству точно измерять силу мышц, уровень усталости и общую физическую работоспособность в реальном времени.

Это делает ее особенно полезной для спортсменов, пациентов на реабилитации и людей, желающих отслеживать свою физическую форму с медицинской точностью. Способность устройства функционировать в экстремальных условиях - включая подводное использование - расширяет его потенциальные области применения.

Создана для реального мира

Традиционные носимые сенсоры часто выходят из строя при царапинах или повреждениях, но новая электронная кожа продолжает работать даже после износа. Она разработана так, чтобы адаптироваться к различным условиям окружающей среды, что делает ее практичным вариантом для людей с активным образом жизни.

"Мы создали технологию, которая не только выдерживает повседневный износ, но и продолжает предоставлять точные данные о здоровье даже в сложных условиях", - заявил профессор и эксперт Али Хадемхоссейни.

Будущее носимой технологии для здоровья

Благодаря своей долговечности, точности, поддерживаемой ИИ, и сверхбыстрому восстановлению, этот прорыв в технологии электронной кожи открывает дверь в новую эпоху персонального мониторинга здоровья.

Как сообщает ScienceDaily, эта технология может устранить одну из главных слабых сторон традиционных носимых устройств - хрупкость. Способность к самовосстановлению за считанные секунды делает ее практичным решением для долгосрочного и надежного мониторинга здоровья, даже в экстремальных условиях.

Если эта инновация будет коммерциализирована, она может изменить будущее носимой технологии для здоровья и расширить границы того, что могут достигать умные медицинские устройства.

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